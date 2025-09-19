Çok Gerçekçi Uçak Oyunu PS5'e Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Dünyanın en gerçekçi uçak sürme oyunu, PlayStation 5'e geliyor. Microsoft Flight Simulator 2024, yeni ortaya atılan bir iddiaya göre yakın bir zamanda PS5 oyuncuları ile buluşacak. Bu oyunun yanı sıra The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ın fiziksel sürümüne ilişkin de önemli bir bilgi paylaşıldı.

Microsoft Flight Simulator 2024, Ne Zaman PlayStation 5'e Gelecek?

Graczdari'den gelen bilgilere göre Microsoft Flight Simulator 2024'ün PlayStation 5'e (PS5) Kasım 2025'te getirilmesi planlanıyor. Daha önce de oyunun 2025 yılında PS5'e geleceği öne sürülmüştü. Bu yeni iddia, önceki sızıntıyı destekliyor. Oyunun Kasım ayında PS5 için piyasaya sürülmesi çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Bu iddiaya ek olarak The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ın fiziksel sürümü hakkında da önemli ayrıntılar paylaşıldı. Microsoft tarafından şimdiye kadar bu sürümle ilgili herhangi bir detay paylaşılmamış olsa da Oblivion Remastered'ın fiziksel sürümünün satışının hazırlandığı ve duyurunun da çok yakın bir zamanda geleceği ileri sürüldü. Tahminlere göre bu, birkaç gün ya da hafta sürebilir.

Microsoft Flight Simulator 2024 Nasıl Bir Oyun?

En iyi uçak oyunları arasında yer alan Microsoft Flight Simulator 2024, Asobo Studio tarafından geliştirilen bir uçak simülasyonu. Sıfırdan başladığınız buo yunda havacılık kariyerinize istediğiniz herhangi bir yerden başlamanız mümkün. Kendinizi geliştirdikçe kargo, yangın söndürme, arama kurtarma ve çok daha fazlasına erişim imkânına sahip oluyorsunuz.

Görev çeşitliliği bakımından çok zengin deneyim sunan bu oyunda mücadele ligi modu sayesinde diğer pilotlara karşı yarışabiliyor veya çok daha fazlasıyla yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca dünyayı dolaşarak en harika manzaraları yakalayabilirsiniz.

Oyunda iniş yaptığınız her yerde mevsimsel değişiklikleri yansıtan ayrıntılara rastlamak mümkün. Bununla beraber kuzey ışıkları ve diğer hava olayları gibi detaylar da size harika bir atmosfer sunuyor. Pilot olmak istiyorsanız sizi nasıl bir geleceğin beklediğini deneyimlemek açısından Microsoft Flight Simulator 2024'ün harika bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.