Microsoft, Huawei Yaptırımlarının Doğru Olmadığını Düşünüyor

Amerika'nın Huawei için uyguladığı yaptırımın ardından açıklama yapan Microsoft, bu yaptırımın doğru olmadığını belirtti.

Huawei'e ulusal güvenlik sebebi ile yaptırım uygulayan Amerika, şirketin önemli bileşenlere ve Android işletim sistemi ile Google servislerine erişimini sınırlandırmıştı. Her defasında herhangi bir şey yapmadığını belirten Huawei'e, Amerika tarafında önemli bir destekçi çıktı.

Bloomberg ile röportaj yapan Microsoft Başkanı Brad Smith, Amerika'nın Huawei yaptırımlarının mantıksız olduğunu ve yeterince açıklanmadığını belirtti. "Bildiklerimizi bilseydiniz, bizimle aynı fikirde olurdunuz." diyerek konunun geçiştirildiğini belirten Smith, bu durumda bu bilgilerin kendileri ile paylaşılması ve kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik riski olmaması şartı ile bazı Amerikalı şirketlerin Huawei ile ticaretinin mümkün olduğunu belirten hükümet, yapılan 130 lisans başvurusunun hiçbirini onaylamadı. Bununla birlikte hükümet, hangi alanlarda güvenlik açığı olduğu bilgisini de şirketlerle paylaşmıyor.

"Teknolojinizi dünyaya sunamıyorsanız, küresel bir teknoloji lideri olamazsınız." diyen Smith, yaptırımlarla ilgili görüşlerini bu şekilde sonlandırdı.