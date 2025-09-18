Paint'i Photoshop'a Dönüştüren Özellikler Geliyor!

Microsoft, Windows işletim sisteminin en önemli yazılımları Paint, Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı için yeni özellikler sunuyor. Windows 11'in Canary ve Dev kanallarındaki Windows Insider kullanıcıları için yayınlanan yeni güncelleme ile her üç yazılıma da kullanışlı yenilikler getirildi. Şu anda tüm kullanıcılara açık olmayan bu özellikler, daha hızlı çalışmanızı sağlayacak.

Paint'e Gelecek Yeni Özellikler Neler?

Microsoft, Paint için Adobe Photoshop'ta mevcut olan bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, çalışmalarınızı proje dosyası olarak kaydetmenize imkân tanıyacak. Böylece daha sonra o dosyayı açıp çalışmanıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Windows 11'deki Paint'te sadece JPEG, PNG, BMP ve GIF gibi formatlarla kaydetme seçeneği vardı. Ancak bu dosya formatları, görüntünün sadece son hâlini içeriyor. Çalışmanızla ilgili verileri kapsamıyor. Dolayısıyla katman bazlı düzenleme işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Elinizde sadece görüntünün son hâli olduğu için bir noktaya kadar düzenleme gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bu özellikle birlikte Paint'teki her yeni bir çalışma tıpkı Photoshop'taki gibi bir proje sayılacak. O çalışmada daha sonra değişiklik yapmanız gerektiğinde ise proje dosyasını açıp görseli istediğiniz hâle getirebileceksiniz. Sıfırdan başlamanıza ya da küçük kusurlara izin vermenize gerek kalmayacak.

Proje dosyalarının yanı sıra bir kullanışlı özellik daha gelecek. Bilindiği üzere şu ana kadar fırça stili, boyutu, rengi ve benzeri ayarlamalar yapılabiliyordu ancak ne kadar şeffaf olacağını ayarlamak mümkün değildi. Görünüşe göre Photoshop'ta uzun yıllardır var olan bu özellik yakında Paint'e de gelecek.

Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı İçin Yeni Özellikler Yolda

Ekran Alıntısı Aracı (Snipping Tool) ve Not Defteri için de önemli yenilikler sunuluyor. Ekranın belirli bir kısmını kaydetmek için kullanılan Ekran Alıntısı Aracı yakında hızlı düzenleme özelliği de sunacak. Bu özellik sayesinde kalem, vurgulama ve silgi araçlarına erişiminiz olacak. Yani ekran görüntüsü kaydederken o kısımda bir şeyler çizebilecek veya yazıları daha çok öne çıkarabileceksiniz.

Not Defteri'ne ise Copilot+ bilgisayarlarda aboneliğe gerek olmadan özetleme, yazma, yeniden yazma gibi yapay zeka özelliklerinden yararlanmak mümkün olacak ancak bu özellik şu anlık sadece İngilizceyi destekliyor.