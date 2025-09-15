Microsoft'tan Windows 10 Kullanıcılarına Uyarı: 1 Aydan Az Kaldı

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına bir uyarıda daha bulundu. Bir süredir Windows 10 kullanıcılarına işletim sisteminin en yeni sürümü olan Windows 11'e geçmelerini öneren teknoloji devi, bu kez güncelleme desteğinin kesileceği son tarihi vurgulayarak kullanıcılara acele etmesi gerektiğini hatırlattı.

Windows 10'un Güncelleme Desteği 14 Ekim'de Kesilecek

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına yönelik son uyarısında güncelleme desteğinin 14 Ekim 2025'te kesileceğini söyledi. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamada Windows 10 22H2 sürümünün (Home, Pro, Enterprise, Education ve IoT Enterprise) hizmet süresinin belirtilen tarihten itibaren sona ereceği belirtildi.

Şirketin son açıklamasında söz konusu Windows 10 sürümlerinin yanı sıra Windows 10 2015 LTSB ve Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 desteğinin de kesileceği ifade edildi. Bu tarihten sonra söz konusu sürümleri kullanan kişilerin güvenlik sorunlarını gidermeye yönelik yayınlanan yeni güncellemeleri almayacağı dile getirildi.

ESU Programıyla Windows 10 Kullanmaya Devam Edebileceksiniz

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının yeni işletim sistemine geçmelerini sağlamak için pek çok kez hatırlatmada bulundu ancak önceki sürümü kullananlar gerek alışkanlık gerek Windows 11'i benimseyememe gibi nedenlerle bunları her defasında görmezden geldi. Öte yandan kullanıcılar, Windows 10 desteğinin kesilmemesi için Microsoft'a da yoğun talepte bulundu.

Şirket, söz konusu kullanıcıların isteklerini göz önünde bulundurarak yeni bir program başlattı. Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri (ESU) adı verilen bu program, 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10 desteği kesildikten sonra güncelleme almaya devam etmenizi sağlayacak fakat bu, işletim sistemine yeni özellikler getirmeye odaklanan bir program değil.

ESU, Windows 11'e geçiş sürecinde sisteminizi güvende tutmanız için güvenlik güncellemeleri sunacak. Olası güvenlik sorunlarına karşı kritik güvenlik güncellemelerini ESU programına katılarak almaya devam edebileceksiniz. Ayrıca Microsoft'un bu programı sonsuza kadar sürdürmeyeceğini de belirtmek gerekiyor. Belirli bir ücret karşılığında katılabileceğiniz programdan bulut senkronizasyonu şartıyla ücretsiz bir şekilde yararlanmanız da mümkün.