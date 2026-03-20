Bu Hata, Windows 11'de Para Verilen Uygulamaları Kullandırmıyor

Microsoft'un bu ayın başlarında sunduğu KB5079473 güncellemesinde çeşitli sorunlar görülmeye devam ediliyor. Microsoft tarafından doğrulanan bu sorunların merkezinde ise oturum açma hatası geliyor. Daha da can sıkıcı olan tarafı, para harcadığınız uygulamaları bile doğru düzgün şekilde kullanmak mümkün olmayabiliyor.

KB5079473 Güncellemesi, Windows 11'de Hangi Hataya Yol Açtı?

Windows 11 için yayınlanan KB5079473 güncellemesi, Microsoft hesabı gerektiren uygulamalarda oturum açma işleminin başarısız olmasına neden oldu. Hatta bilgisayarınız zaten internete bağlı olmasına rağmen internet bağlantısına ihtiyacınız olduğu yönünde bir hata mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Sistem sizi internete bağlı değilmişsiniz gibi algılıyor.

KB5079473 Güncellemesi Hangi Uygulamaları Etkiliyor?

KB5079473 güncellemesi ile görülmeye başlanan hata, Microsoft hesabı gerektiren hemen hemen her uygulamada ortaya çıkıyor. Bunun içinde Microsoft Teams, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Edge, OneDrive gibi uygulamalar mevcut ki birçoğunu günlük hayatta sık sık kullanıyoruz. Örneğin yazma işleri ile uğraşıyorsanız Word'e çok fazla ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Tam işinizi yapmak üzere bilgisayar karşısına geçtiğinizde böyle bir hata ile karşılaşmak ise oldukça can sıkıcı olabiliyor.

KB5079473 Güncellemesi ile Gelen Hata Ne Zaman Düzeltilecek?

Microsoft, sorunun KB5079473 güncellemesini yükleyen çoğu kişide görüldüğünü onayladı. Bu, hatanın çözülmesi için çalışmalara başladığı anlamına geliyor. Hata kritik olduğu için bir iki hafta gibi kısa bir süre içinde sorunu ortadan kaldırması bekleniyor. O zamana kadar geçici yöntemlere başvurabilirsiniz.

Bu yöntemlerin başında ise cihazı yeniden başlatmak, internet bağlantısını devre dışı bırakıp tekrardan ağa bağlanmak yer alıyor. Elbette ki bunların garantisi yok, uygulamanız hâlinde bile sorun yaşamaya devam edebilirsiniz. O yüzden eğer hata yüzünden uygulamaları kullanamamaya başladıysanız size Microsoft'un ofis yazılımlarını ücretsiz kullanma rehberinde de yer verdiğimiz gibi Microsoft Word gibi uygulamaların web sürümünü kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece işleriniz aksamaz, bulut yedekleme özelliği sayesinde elektrik gitse bile çalışmalarınız zarar görmez.

Editörün Yorumu

Windows güncellemelerinde artık eskisinden daha sık hata görüyorum. Elbette ki bu kadar donanım çeşitliliği varken tamamen sorunsuz bir güncelleme yayınlamak oldukça zor. Çok kapsamlı bir test süreci yönetilmesi gerekiyor. Microsoft, bu sorunu Insider kullanıcıları ile aşmaya çalışıyor. Görünüşe göre bu da pek yeterli olmuyor. O yüzden Microsoft'un bu tarafa biraz daha ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum.