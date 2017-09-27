Milli Eğitim Bakanlığı ile Google’dan Önemli Ortaklık

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Google Türkiye arasında ‘İlköğretimde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi İçin İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Türkiye, ilköğretimdeki çocukların kodlama becerilerini geliştirebilmeleri adına çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Google Türkiye ile imzalanan protokol, 5. ve 6. sınıflarda okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin içeriğinin zenginleştirilmesini sağlayacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, hayata geçirdikleri proje ile sağlıklı, mutlu ve bilgi toplumunun istediği bireyleri yetiştireceklerini belirtti.

Bilgi toplumunda bilginin amaç değil araç olduğunu ifade eden Erdem, "Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın, bilgi toplumunun gerektirdiği becerilere haiz, bilgili, becerili ve yaratıcı şekilde yetişmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz." dedi.

Yenilenen müfredatta bilişim teknolojileri ve yazılım dersine önem verdiklerini vurgulayan Erdem, dersin içeriğini Google Türkiye´nin bilgi birikiminden yararlanarak zenginleştirdiklerine işaret etti.

İçeriği zenginleştirilmiş bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin birinci döneminde, öğrencilerin ‘ürün oluşturma’, ‘bilgisayar sistemleri’, ‘iletişim araştırma’ ve ‘iş birliği’ konularında yetkinliklerini artıracaklarını kaydeden Erdem, ikinci dönemde ise öğrencilere ‘anoritmik düşünme’, ‘algoritma oluşturma’, ‘ayrıştırma’, ‘çözüm değerlendirme’, ‘otomasyon’ gibi bilgi ve becerileri kazandıracaklarını söyledi.

Kodlama, dijital okur yazarlık ve çevrimiçi vatandaşlık konularındaki bilgi birikimini öğretmenlerin kullanımına açan Google, akademisyenlerden oluşan ekiple, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin temel dijital becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak ve içerik konusunda öğretmenlere yol gösterecek online bilgi portalını da hayata geçirecek.