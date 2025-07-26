Eski GTA Yapımcısının Başarısız Oyununu Hitman Bile Kurtaramadı

10 Haziran 2025'te Steam'de çıkış yapan ve "keşke yapmasaydı" dedirten GTA benzeri yapım MindsEye, oyun dünyasında çok daha zor bir sınavın eşiğine girdi. Eski GTA yapımcısı Leslie Benzies'in kurduğu Build A Rocket Boy stüdyoları sorun üzerine sorun yaşadı; üstüne kendi içinde de bölündü ve MindsEye'ın başarısızlığı sonrası işten çıkarma süreçleri artışa geçti.

Tüm bunlar, oyunun potansiyel ortaklarını da soğuttu. MindsEye ve Hitman oyunları için sözü geçen iş birliği, süresiz olarak ertelendi. Artık oyunu ipten alabilecek hiçbir şey kalmamış gibi görünüyor. Oyuncular, stüdyonun "oyunu tamamen durdurma" kararını alması için gün saymaya başladı.

MindsEye Hitman Görevi İptal Edildi

Normalde Temmuz ayında oyuna eklenmesi planlanan ve IO Interactive iş birliğiyle geliştirilen Hitman temalı bir görev oyuna entegre edilecekti. Ancak stüdyonun son açıklamasına göre böyle bir ortaklık mümkün olmayacak. Binbir türlü hata, bug ve optimizasyon problemiyle piyasaya sürülen ve Steam'de yalnızca %37 olumlu puana sahip olan MindsEye için yolun sonu geliyor gibi görünüyor.

Hitman görevi, çıkışından bu yana MindsEye'a eklenen ilk ve tek yeni içerik olacaktı. Bunun haricinde oyuna "hotfix" tarzı haricinde herhangi bir güncelleme yapılmadı. Son büyük güncelleme ise tamamen hata düzeltmelerine odaklanıyordu ve 11 GB büyüklüğündeydi.

MindsEye İlk Büyük Güncellemesini Aldı

MindsEye Steam yorumları, çıkışından bu yana olumsuz seyretti. Kimileri küfürler savurdu, kimileri ise sırf Rockstar Games'e inat olsun diye oyun çıkardığı ve kendini rezil ettiği için Leslie Benzies'e serzenişte bulundu. Stüdyo, olaylardan sonra yaptığı açıklamada "düzeltme" yapacaklarını söylese de, 11 GB'lik MindsEye güncellemesi bile oyunu kurtarmaya yetmedi. Bu güncelleme; zorluk seviyesi ve oyun dengelerinden tut görev ilerlemesinde hataya sebep olan ögeleri düzenliyordu.

Cyberpunk 2077 Gibi Bir Kurtuluş Hamlesi Gelir Mi?

Kurucusu Leslie Benzies'in geçmişte Rockstar Games ile elde ettiği başarılar, MindsEye'e olan beklentiyi yükseltmişti. Şimdi tüm beklentiler boşa çıktı ve oyun, dünya çapında "başarısız" olarak konumlandırılıyor. Ancak hatırlanacağı üzere CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077 oyunu ilk çıktığında aynı akıbeti görmüştü. Stüdyo, titiz çalışmalarıyla "bozuk" bir oyunu ipten aldı. Mod topluluğuna verilen destek, Türkçe altyazı, sürekli güncellenen içerik gibi detaylarıyla Cyberpunk 2077 şu an %85 olumlu puana sahip.

Ama burada unutulmaması gereken bir detay var: CD Projekt RED, devasa bir şirket. Hem oyuncuları tarafından sevilip destekleniyor, hem de finansal anlamda gücü elinde tutuyor. Öte yandan Build A Rocket Boy, sadece Rockstar Games'e inat olsun diye kurulmuş bir şirket olarak nitelendirildiğinden, aynı başarı hikâyesini yazabileceği ihtimaline yok gözüyle bakılıyor.