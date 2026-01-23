12 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Motorola'nın yeni akıllı telefonu Edge 70 Fusion Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca Edge 70 Fusion'ın işlemcisi dahil olmak üzere bazı özellikleri de ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarına göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Motorola Edge 70 Fusion Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Motorola Edge 70 Fusion, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.215 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.186 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonda ayrıca Android 16 işletim sistemi bulunuyor. Edge 70 Fusion'ın OpenCL testinde ise 3.569 puan aldığı ortaya çıktı.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek Motorola Edge 70 Fusion, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneğini göreceğiz. Akıllı telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Edge 70 Fusion, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Ön kamear ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Fusion için 22.999 rupi (10.854 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Motorola Edge 70 Fusion'ın ise 25 bin rupi (11.799 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.