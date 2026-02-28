Motorola'nın OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefonu Yolda! Tarih Verildi

Motorola, Edge 70 Fusion isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile birlikte Edge 70 Fusion'ın tanıtım tarihi belli oldu. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özellikle birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un bir işlemcisi bulunacak.

Motorola Edge 70 Fusion Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Fusion, 2 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Motorola marka akıllı telefonlar şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Edge 70 Fusion'ın da Türkiye'de satılması beklenmiyor. Telefon yeşil, açık mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Edge 60 Fusion, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Edge 60 Fusion'da ise Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Edge 70 Fusion, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemiyle birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 60 Fusion için 22 bin 999 rupi (11 bin 97 TL) başlangıç fiyatı ile satışa sunulmuştu. Serinin yeni modelinin ise 25 bin rupiden (12 bin 62 TL) daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Fusion, bana göre orta segmentte oldukça iddialı bir akıllı telefon olacak. Özellikle 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, film, dizi ve video izlemeyi çok keyifli hâle getirecek. Dev batarya ise uzun pil ömrü sunarak telefonu sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak.

50 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera, profesyonel mobil fotoğrafçılık için telefonun çok güçlü bir seçenek olmadığını gösteriyor ancak ancak Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında içerik paylaşmak için gayet yeterli bir performans sunacaktır.