Motorola'nın Galaxy Z Flip 7 Rakibi Telefonu Yolda! 165Hz Ekranı Var

Motorola'nın Galaxy Z Flip 7 rakibi yeni nesil katlanabilir telefonu Razr 70 Ultra için geri sayım başladı. Daha önce tasarımı ve bazı özellikleri sızdırılan akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Razr 70 Ultra 3C Sertifikası Aldı

Motorola Razr 70 Ultra, XT2655-4 model numarasıyla 3C sertifikası aldı. Bu gelişme katlanabilir telefonun Razr 60 Ultra gibi 68W şarj hızını destekleyeceğini doğruluyor. Yani selefiyle aynı hızlarda şarj olacağını söyleyebiliriz.

Motorola Razr 70 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç İkinci Ekran Boyutu: 4 inç

4 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 serisi bir işlemci

Snapdragon 8 serisi bir işlemci Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 4.700 mAh

4.700 mAh Hızlı Şarj: 68W

Motorola Razr 70 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra modelinde 7 inçlik ana ekran ve 4 inçlik kapak ekranı bulunacak. Ayrıca cihazın 165 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Karşılaştırma yapacak olursak, bir önceki modelde de benzer ekran özelliklerinin tercih edilmişti.

Motorola Razr 70 Ultra'nın İşlemcisi Ne Olacak?

Motorola Razr 60 Ultra’da Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılmıştı. Henüz Motorola Razr 70 Ultra’da hangi yonga setinin yer alacağı kesin değil. Ancak büyük ihtimalle Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi karşımıza çıkacak.

Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm fabrikasyon süreciyle geliştirildi. Buradaki nanometre yani nm değerini işlemcilerin hem daha yüksek performans sunması hem de daha az güç tüketmesi açısından kritik bir rol oynayan üretim teknolojisi olacak açıklayabiliriz.

Söz konusu donanımın oyun performansı da etkileyici. Bu kapsamda yapılan testlerde Genshin Impact'i ortalama 55 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabildiğini belirtelim.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamerası mevcut olacak. Önde ise yine 50 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak. Selefinde de aynı kamera özelliklerinin kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni cihazın kamera tarafında devasa yenilikler sunmayacağını söyleyebiliriz.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola genellikle tanıtım tarihlerine sadık kalan bir marka. Motorola Razr 60 Ultra da geçen yılın nisan ayında tanıtılmıştı. Bu nedenle Razr 70 Ultra'nın da bu ay veya en geç mayıs ayında vitrine çıkması bekleniyor.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi modellerini satıyor. Bu nedenle yaklaşan Razr 70 Ultra'nın Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor. Tabii bu gibi durumlarda şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Motorola Razr 70 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60 modeli Türkiye'de 49.999 TL'den satışta. Razr 70 Ultra ise işlemci başta olmak üzere birçok detayda daha güçlü olacak. Bu nedenle 55 ila 60 bin TL arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Editörün Yorumu

İçe doğru katlanabilir telefonlar çok fazla ilgimi çekmese de Razr 70 Ultra'nın bu tür telefonları sevenler için önemli bir alternatif olacağını düşünüyorum. Özellikle amiral gemisi seviyesinde işlemcisi, 165Hz yenileme hızlarını destekleyen ekranı ve 50 megapiksel selfie kamerasıyla üst düzey bir performans sunacağını söyleyebilirim.