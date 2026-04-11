Motorola'nın Şık Tasarımlı Telefonu Yolda! OLED Ekranı Var

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Motorola Edge 60 Pro'nun devam modeli için geri sayım başladı. Motorola Edge 70 Pro olarak isimlendirilecek akıllı telefon kısa bir süre önce önemli bir sertifika aldı. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Edge 70 Pro TDRA Sertifikası Aldı

Motorola Edge 70 Pro, XT2607-1 model numarasıyla TDRA sertifikası aldı. Bu gelişme telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyalleri veriyor.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TDRA sertifikası alan telefonlar genellikle bir iki ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Buna ek olarak Edge 60 Pro'nun geçen yılın nisan ayında tanıtıldığını dikkate aldığımızda yeni modelin bu ay içerisinde veya en geç mayıs ayında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Motorola Edge 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola halihazırda ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi akıllı telefonlarını satıyor. Bu nedenle yaklaşan Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa çıkma ihtimali söz konusu. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Motorola Edge 70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 modeli halihazırda 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Edge 70 Pro'nun standart modelden daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde 55.000 ila 60.000 TL arasında bir fiyatla satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

Motorola Edge 70 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

Motorola Edge 70 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro modelinde 120Hz yenileme hızlarını destekleyen 6,7 inç boyutlarında pOLED bir panel karşımıza çıkacak. Burada pOLED panellerin standart OLED ekranlara göre daha fazla esneyebildiğini belirtelim.

Bu tür ekranlar siyah gibi renkleri en gerçekçi haliyle gösteriyor. Dahası, diğer renkleri de oldukça parlak ve canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani amiral gemisi standardında bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan, 120Hz yenileme hızları sayesinde menü geçişleri gibi birçok senaryoda akıcı bir deneyim elde edebileceksiniz.

Motorola Edge 70 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Motorola Edge 70 Pro kullanılacak işlemci henüz belli değil. Edge 60 Pro'da Mediatek Dimensity 8350 Extreme yonga seti tercih edilmişti. Bu nedenle yeni modelde orta-üst segmente hitap eden MediaTek Dimensity 8450 gibi bir donanımın mevcut olması kuvvetle muhtemel.

MediaTek Dimensity 8450 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Kısacası, 5 nm tabanlı işlemcilere göre daha yüksek performans sunduğunu ve aynı zamanda daha az güç harcadığını görebiliyoruz.

Oyun performansı da fazlasıyla etkileyici. Örneğin, bu yonga setinden güç alan OPPO Reno 14 Pro 5G üzerinden yapılan testlerde Genshin Impact oyununda 60 FPS ve Call of Duty Mobile'da ise 90 FPS performans alabildiğini söyleyebiliriz. Yani mobil oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilme yeteneğine sahip.

Motorola Edge 70 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Üründe çok yüksek ihtimalle 90W kablolu şarj desteği sunan 6.500 mAh'lik bir pil yer alacak. Selefinde 6.000 mAh'lik bir kapasiteye yer verilmişti. Yani yeni modelde devasa boyutlarda olmasa da 500 mAh'lik bir artış söz konusu olacak.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro'nun TDRA sertifikası alması nedeniyle çok yakında tanıtılacağını düşünüyorum. Zira bir önceki model nisan ayının sonlarında satışa çıkmıştı. Tüm bu detayları dikkate aldığımda Motorola'nın yeni modelde de selefinin tanıtım takvimine sadık kalacağını söyleyebilirim.