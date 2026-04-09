165Hz AMOLED Ekranlı Katlanabilir Telefon Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Motorola'nın merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Razr 70 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Böylece Razr 70 Ultra'nın tasarımı açılığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip cihazda Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi bulunacak.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Razr 70 Ultra'nın tasarımı, Razr 60 Ultra'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. Katlanabilir telefon ayrıca kahverengi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç İkinci Ekran Boyutu: 4 inç

4 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 serisi bir işlemci

Snapdragon 8 serisi bir işlemci Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 4.700 mAh

4.700 mAh Hızlı Şarj: 68W

Motorola Razr 70 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Razr 70 Ultra'da Snapdragon 8 serisi bir işlemci bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 olabilir. 3 nm işlemci, 4 nm işlemcilere kıyasla daha düşük güç tükettiğinden dolayı daha uzun pil ömrü elde ediliyor. Ayrıca daha az ısınma ve daha yüksek hız avantajlarına da sahip olduğunu belirtelim.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi, Genshin Impact'i ortalama 55 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Bu işlemci daha önce Razr 60 Ultra, OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun ana ekranı 7 inç, ikinci ekranı ise 4 inç büyüklüğünde olacak. Razr 70 Ultra, AMOLED ekranda 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. AMOLED'in ise LCD'ye kıyasla çok daha canlı renkler sunduğunu belirtelim.

Serinin bir önceki modeli olan Razr 60 Ultra'da 7,0 inç ana ekran boyutu, 4 inç ikinci ekran boyutu, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı, 1224 x 2912 piksel çözünürlük ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 4500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Razr 70 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera bulunacak. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri mevcut. Bilindiği üzere hemen hemen her telefonda yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Dolayısıyla yeni modelde daha yeni bir sensör teknolojisi ve birtakım yenilikler görebiliriz.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70 Ultra'nın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun tüm özellikleri,ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Razr 60 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr 70 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Edge 70 ve katlanabilir telefon Razr 60 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60, 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Razr 70 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 55 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı katlanabilir telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70 Ultra'nın tasarımını çok beğendim. Dikey olarak katlanabilen telefonların boyutları nedeniyle daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu arada cihaz yalnızca tasarımyıla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. telefonun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlarda fazlasıyla yeterli bir performans sunacağını belirteyim.

Bence bir telefonda işlemcinin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü bu, genel telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark çok daha net şekilde görülüyor. Örneğin ben 120Hz ekrana sahip telefona alıştıktan sonra tekrar 60Hz ekrana sahip telefon kullandığımda telefon sanki kasıyormuş gibi hissettim.