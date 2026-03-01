Motorola'nın İlk Katlanabilir Telefonu, Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Motorola'nın kısa süre önce tanıttığı ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu Razr Fold için önemli bir gelişme yaşandı. Güncel yazılım, yüksek RAM kapasitesi ve çok şık tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefonun işlemcisi tanıtım sırasında açıklanmamıştı. Kısa süre önce ise Geekbench performans testinde ortaya çıktı ve böylelikle mobil cihaza güç veren yonga seti belli oldu. İşte ayrıntılar...

Motorola Razr Fold İşlemcisi Ne?

Geekbench veri tabanına eklenen telefon, tek çekirdekli testten 2.681; çok çekirdekli testten ise 9.056 puan aldı. Bu skorlar rakip amiral gemilerine oldukça yakın. Mesela Samsung Galaxy Z Fold 6 tek ve çoklu çekirdekli testlerden sırasıyla 2.287 ve 7.096 puan elde etmişti.

Raporda yer alan bilgilere göre Motorola Razr Fold, Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. 3 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti Adreno 829 GPU'dan oluşuyor. Ayrıca iki adet 3.8 GHz prime ve altı adet 3.32 GHz performans çekirdeklerine sahip.

Motorola'nın Razr Fold için daha güçlü bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5’i tercih etmemiş olması oldukça şaşırttı. Muhtemelen marka, cihazın fiyatını olabildiğince düşük tutmak istiyor. Peki Razr Fold’un diğer teknik özellikleri neler?

Motorola Razr Fold Özellikleri Neler?

Ekran: 8,09 inç LTPO OLED (2K) iç ekran, 6,6 inç OLED kapak ekran

8,09 inç LTPO OLED (2K) iç ekran, 6,6 inç OLED kapak ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ön Kamera: 20 MP iç ön kamerası, 32 MP dış ön kamera

20 MP iç ön kamerası, 32 MP dış ön kamera Arka Kameralar: 50 MP Sony ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP 3x periskop telefoto

50 MP Sony ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP 3x periskop telefoto Yazılım: Android 16 tabanlı Hello UX

Android 16 tabanlı Hello UX Diğer Özellikler: Parmak izi okuyucu, Motorola Pen Ultra

Motorola Razr Fold, 8,09 inç, 2K çözünürlüklü LTPO OLED ekrana sahip. Kapak ekranı ise 6,6 inç OLED. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle gelen model, 16 GB RAM'e sahip. Depolama alanı seçenekleri ise henüz açıklanmadı. Arka tarafında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto kameralar yer alıyor. İç ve dış ekrandaki özçekim kameraları ise sırasıyla 20 MP ve 32 MP şeklinde.

Android 16 tabanlı Hello UX üzerinde çalışıyorken, parmak izi okuyucu ve Motorola Pen Ultra desteği de var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Razr Fold işlemcisini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.