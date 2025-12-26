Motorola'nın Güçlü Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Motorola'nın yeni akıllı telefonu hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce görüntüleri ortaya çıkan Motorola Signature, bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Motorola Signature Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Motorola Signature, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 854 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 411 puana ulaştı. Bu test sonucuna göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Motorola Signature'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 GPU: Adreno 829

Adreno 829 RAM: 16 GB

16 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşletim sistemi: Android 16

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Signature, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisine sahip olacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Moto G Power (2026) modelinde ise Dimensity 6300 mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde üç adet kameranın yer alması bekleniyor. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera da bulunacak. Moto G Power (2026) modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer aldığını belirtelim.

Signature'un ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Merakla beklenen telefon ayrıca Adreno 829 GPU'ya sahip olacak.