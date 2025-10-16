Google'ın Efsane Yapay Zekası Popüler Bir Uygulamaya Daha Geliyor

Google'ın kelimelerinizi gerçekçi fotoğraflara dönüştüren yapay zeka modeli Nano Banana, küresel çapta büyük bir popülerlik elde etti. Teknoloji devi, bu yoğun ilginin üzerine modeli çok daha fazla hizmetine getirmek için harekete geçti. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirketin modeli kullanıma sunacağı hizmetlerden biri de Google Mesajlar olacak.

Google, Nano Banana'yı Mesajlar Uygulamasına Getiriyor

Google Mesajlar'ın v20251009 sürümünde keşfedilen yeni kodlarda uygulamaya Nano Banana'nın entegre edileceğine işaret eden satırlar keşfedildi. İlk incelemelere göre kişisel veya grup sohbetlerinde bir görsele uzun basıldığında üst kısımda Nano Banana'nın muz simgesi yer alacak. Bu simgenin üzerine basıldığında şimdilik herhangi bir şey olmuyor.

Google Mesajlar'a eklenecek olan özellik muhtemelen Nano Banana'nın görsel düzenleme yeteneğine odaklanacak. Daha önce denemeyenler için Nano Banana, sıfırdan görüntü oluşturmanın yanı sıra herhangi bir fotoğrafta istediğiniz birçok işlemi de gerçekleştirebiliyor. Geçmişte Adobe Photoshop gibi programları kullanarak yaptığımız değişiklikleri bu model sayesinde sadece birkaç kelime girerek yapabiliyoruz.

Modelin evinizde çektiğiniz selfieleri sanki bir havuzun önünde çekmişsiniz gibi göstermesini sağlayabiliyorsunuz. Doğru talimatlar girerseniz ışıklandırma, renklendirme ve açı gibi ayarlamaları doğru bir şekilde yapabiliyor. Bu da gerçekçilik seviyesini bir hayli arttırıyor ve dikkatli bir şekilde bakıldığında sahte olduğu fark edilemeyecek bir fotoğrafa sahip oluyorsunuz.

Bu arada Google'ın bu yapay zeka modelinin şu anda birçok hizmet üzerinden erişilebilir durumda olduğunu belirtelim. Google'ın hizmeti üzerinden kullanmak isterseniz yapay zeka destekli sohbet botu olan Gemini'ı tercih edebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra bir fotoğraf düzenlemeye başlamak için artı (+) simgesine basıp galeriyi seçin ve bir fotoğraf yükleyin.

Fotoğrafınızı seçtikten sonra artı simgesinin yanındaki araçlar simgesine basın ve başında muz emojisi olan "Resim oluşturun" seçeneğine dokunun. Son olarak metin girme alanına fotoğrafta nasıl değişiklikler yapılmasını istiyorsanız onu anlatan cümleler girin. Örneğin saçınızın sarı olmasını istiyorsanız "beni sarışın yap" ya da "saçımı sarı yap" gibi talimatlarda bulunun. Değişiklikleri belirttikten sonra isteminizi gönderin. Gemini, birkaç saniye içinde isteğinizi yerine getirecek.