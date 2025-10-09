Ondan Kurtulamayacaksınız: Bu Yapay Zeka Her Yerde Karşınıza Çıkacak

Google, son zamanların en çok kullanılan yapay zeka modellerinden birini çok daha fazla hizmetine getirmek için çalışmalara başladı. Gemini 2.5 Flash Image olarak da bilinen Nano Banana yakında karşınıza o kadar çok yerde çıkacak ki ondan kurtulmanız neredeyse imkânsız bir hâle gelecek.

Google, Nano Banana'yı Daha Fazla Hizmete Getiriyor

İlk başta Google'ın yapay zeka modellerini test ettiği deneysel alan AI Studio'da kullanılabilen Nano Banana artık Gemini üzerinden de erişime açık durumda ancak teknoloji devi, bu aracın sadece Gemini ile sınırlı kalmaması için harekete geçti. Şirket, Nano Banana modelini Google Lens ve Circle to Search gibi diğer hizmetlerine de entegre edecek.

Bu özellik, Android Authority tarafından uygulama kodları üzerinde yapılan analizle birlikte ortaya çıktı. Elde edilen ipuçlarına göre Google Lens, modelin kullanımını kolaylaştıracak yeni bir seçenek alacak. Kullanıcılar, Google Lens uygulamasında Nano Banana ile oluşturma seçeneğini kullanma imkânına sahip olacak. İlk izlenimlere göre Lens entegrasyonu, Circle to Search'e göre daha kapsamlı olacak.

Bu entegrasyon özellikle bir görsel ararken uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan anında fotoğraf düzenlemenize yardımcı olacak. Böylece zamandan tasarruf ederken fotoğrafta istediğiniz bütün değişiklikleri son derece kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Üstelik bunun için herhangi bir bilgi birikimine sahip olmanıza da gerek olmayacak.

Bilmeyenler için Nano Banana, herhangi bir fotoğraf üzerinde dilediğiniz işlemi profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilen bir model. Örneğin saçınızı sarıya boyatmak istiyorsunuz ancak bu rengin yüz yapısı ve ten rengi ile uyumlu olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Nano Banana, saçınızı saniyeler içinde sarıya dönüştürebilir.

Arka planı değiştirmek istiyorsanız bu gelişmiş yapay zeka modelini kullanarak arkanıza istediğiniz manzarayı ekleyebilirsiniz. Metin isteminden öteye gitmek istiyorsanız şu an Gemini üzerinden ona bir ana fotoğraf ile birlikte arka plan veya kıyafet içeren görseller verebilirsiniz. Nano Banana, ana fotoğrafa seçtiğiniz eklemeleri yapacaktır.