Netflix: "Bizim Gerçek Rakibimiz Fortnite"

Dünyanın en büyük dizi ve film ağlarından olan Netflix, geçtiğimiz gün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle YouTube, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi rakiplerinin olduğuna değinen şirket, Fortnite'ın daha büyük rekabet sağladığını söyledi.

Amazon Prime Video, Apple iTunes, HBO, Disney+ gibi çevrimiçi yayın ağlarıyla yarış içerisinde olan Netflix, 139 milyon abone ile bu alanda büyük bir paydaya sahip. Her geçen gün farklı projelerle karşımıza çıkan Netflix, en büyük rakiplerinin Fortnite ve Epic Games olduğunu dile getirdi. Sebep olarak da kullanıcıların Netflix yerine Fortnite ile ilgilenmesini gösterdi.

Fortnite Kullanıcıların Daha Fazla İlgisini Çekiyor

Rekabet konusunda başta ABD olmak üzere tüm dünyadaki izleyicileri kendine çekmek isteyen Netflix'in asıl amacı; izleyiciyi ekranda tutmak üzerine kurulu. Bu şekilde daha fazla izlenme alarak erişim oranını artıran platformun kullanıcılarını ise HBO değil, Fortnite çalıyor. Bu nedenle Netflix hissedarları hem televizyon hem de cep telefonları için ekran süresi yüzdelerini önemsiyor.

Fortnite Bir Anlık Hevesten İbaret

"Biz kendi servisimizi nasıl geliştirebileceğimize odaklanıyoruz. HBO’dansa Fortnite ile rekabet halindeyiz ve ona kaybediyoruz." şeklinde konuşarak kullanıcıları kendi tarafına çekme amacında olduklarını dile getiren Netflix yine de Fortnite'ı 'bir anlık heves' olarak görüyor. Yani asıl kullanıcılarını hala elinde tutabilen şirketin diğer yayın platformlarıyla da yarış içerisinde olduğunu unutmamak gerekiyor.