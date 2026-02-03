Netflix, Popüler Cihazdan Kaldırılıyor! Tarih Verildi

Netflix, dijital yayın platformunun Sony'nin çok sevilen oyun konsolundan kaldırılacağı açıklandı. Şirket tarafından kullanıcılara gönderilen bildirimle birlikte desteğin tam olarak ne zaman kesileceğinin bilgisi de paylaşıldı. Görünüşe bakılacak olursa PlayStation 3 kullanıcılarının Netflix'in uygulamasına erişimi çok yakın bir zamanda kesilecek.

Netflix, PlayStation 3 Desteğini Ne Zaman Kesecek?

Netflix, kullanıcılara gönderdiği bildirimde PlayStation 3 uygulamasının 2 Mart 2026 tarihinden itibaren kullanılamamaya başlanacağını belirtti. Bu kararın arkasında büyük bir olasılıkla PlayStation 3'ün artık ömrünün neredeyse tamamen sonuna gelmesi yatıyor. Bilindiği üzere bu yılın Kasım ayında tam 20 yaşına basacak.

İlk olarak Kasım 2006 tarihinde piyasaya sürülen bu oyun konsolu, tüm dünyada en çok sevilen PlayStation sürümlerinden biri oldu. İlginç bir şekilde rakiplerine göre daha uzun bir süre dayandığını söylemek mümkün. Öyle ki Netflix, 3DS, Wii ve Wii U gibi cihazlara verdiği desteğe çok daha uzun bir süre önce son vermişti.

Bu gelişme, PlayStation kullanıcılarına sıranın PlayStation 4'e geldiğini düşündürebilir ancak Netflix'in şu anda ne PlayStation 4 ne de PlayStation 5 ile ilgili bir planı bulunmuyor. Hatta PlayStation 3 için verilen destek süresini göz önünde bulunduracak olursak Netflix'in PS4 desteğinin uzun bir süre daha devam edeceği söylenebilir.

PlayStation 4 kullanıcıları, Netflix açısından olumlu bir tablo görebilir ancak Sony'nin geçtiğimiz günlerde PlayStation 4 kullanıcılarına gönderdiği mesajda PS5'teki fırsatları öne çıkarıp onları yeni oyun konsoluna geçiş yapmaya teşvik etmesini göz ardı etmemek gerekiyor. Şirket, Nioh 3 gibi 2026'nın en çok beklenen oyunlarını oynamak isteyenlerin PS5'e geçmesi gerektiğini vurgulayarak yavaş yavaş PS4 döneminin kapanmaya başladığının sinyallerini verdi.