Instagram ve Snapchat, Yüz Binlerce Hesabı Kapattı! Nedeni Şaşırttı

Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin sonucunda Snapchat'te yüz binlerce hesap kapatıldı. Bununla birlikte Meta'nın sahip olduğu Instagram, Facebook ve Threads platformlarında da yarım milyondan fazla kullanıcının hesabının engellendiği açıklandı. Karardan dolayı pek çok çocuk artık hesabına erişim sağlayamıyor.

Sosyal Medya Platformlarında Kaç Hesap Kapatıldı?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Ocak 2026 itibarıyla Avustralya'da toplam 4,7 milyon hesap engellendi. Snapchat, yaklaşık 415 bin hesabı devre dışı bıraktı. Bir hesabın devre dışı bırakılması, kullanıcının artık hesabına hiçbir şekilde giremeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle bir tür yasaklama gibi düşünülebilir ancak kullanıcı büyüdükten sonra hesabın yeniden erişime açılması muhtemel görünüyor.

Meta'nın sosyal medya platformlarında da pek çok hesap engellendi. Öyle ki Instagram, Facebook ve Threads'te engellenen toplam hesap sayısının 544 bin olduğu belirtildi. Bu atılan adımlar, Avustralya'da devreye alınan yeni yasanın sonucunda atıldı. Sayılara bakıldığında oldukça büyük bir kullanıcı grubunun platformlardan uzaklaştırıldığı görülüyor ancak gerçek hayatta durum biraz daha farklı işliyor.

Kullanıcılar, bu yasaklardan kaçmak için yeni hesap açma ve yaşını büyük girme gibi yöntemlere başvurabilir. Öte yandan hesap açmadan uygulamaları kullanmaya devam etmeyi tercih edenler de olabilir. Yaş tespit sistemleri henüz mükemmel seviyede değil. Avustralya'nın kendi testlerine göre bu sistemlerde 2-3 yıllık bir yanılma payı söz konusu. Bu da 14 yaşındaki bir çocuğun 17 yaşında gibi algılanmasına neden olabiliyor.

Bunlara ek olarak Avustralya, her platformun uyması gereken tek bir sistem kurmak yerine genel rehberler yayınlamayı tercih etti. Bu da her platformun kendine göre hareket etmesine yol açıyor. Dolayısıyla denetim de oldukça zorlaşıyor.