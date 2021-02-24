Nijeryalı Dolandırıcıların Hedefi Türkiye'deki Ürün Satıcıları Oldu

Nijeryalı dolandırıcılar özellikle son birkaç günden beri faaliyetlerini Türkiye'de devam ettiren çevrim içi ürün satmak isteyen Türk vatandaşlarını tuzağına düşürme girişiminde bulunmaya devam ediyor. Türkiye'deki ürün satıcısına sahte bilgi ve belgeler gönderdiği bilinen dolandırıcıların yöntemi hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Nijeryalı Dolandırıcılar, Türkiye'deki Ürün Satıcılarını Hedefliyor

NTV'deki habere göre Nijerya'da yer alan siber dolandırıcılar, online satış gerçekleştiren Türk vatandaşlarını hedeflemeye başladı. Satıcıları sahte belgeler ile kandıran dolandırıcılar, Türk satıcılarının hem ürününden hem de ürüne harcadığı parasını kaybetmesine neden oluyor. Bilim Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal ise başta ilan sitelerinin konu hakkında birtakım önlemler alması gerektiğini belirtti.

Bir okuyucunun NTV'ye ulaştırdığı ihbar, uzun bir zamandır kullanılan dolandırıcılık yönteminin yeniden kullanılmaya başlandığının ortaya çıkmasını sağladı. Dolandırıcıların çoğunlukla Nijerya'dan ilan sahibine ulaştığı biliniyor. İlan sahibine ulaşan bu kötü niyetli kişilerin öncelik verdiği adım, ürün satıcısı ile WhatsApp'tan iletişime geçmek oluyor.

Dolandırıcıların gözüne kestirdiği ürünlerin fiyatı büyük bir çoğunlukla pahalı ürünlerden oluşuyor. NTV'ye yapılan ihbara göre dolandırıcılar kendisini genellikle Amerikan veya Kanada askeri olarak tanıtıyor. Bunun doğru olduğuna inanılması için profil fotoğrafına da bir asker fotoğrafı ekliyor.

NTV'ye gönderilen ekran görüntüsüne göre dolandırıcı öncelikle ürünü gördüğü web sitesini söylüyor ve ürünün hala satılık olup olmadığını, ürün hala satılık ise Türk lirası ile ne kadar fiyata sahip olduğunu soruyor. Ürünle ilgili her müşterinin sorabileceği türden birkaç basit soru sorduktan sonra ürünü satın almak istediğini söylüyor.

Dolandırıcılar aynı zamanda Türkiye'deki kargo firmaları hakkında da bilgi sahibi. Ürünün PTT kargo ile Nijerya'ya gönderilebileceğini belirten dolandırıcılar, ödeme aşamasında IBAN istiyor. Kritik bölüm ise ödeme kısmında başlıyor. Kargo ücretini de ödemeye eklediğini belirten dolandırıcı, gerçeği ile ayırt edilemeyecek sahte dekontu ilan sahibine gönderiyor. Dekonta inanan vatandaş hem elindeki üründen hem ürün için harcadığı paradan hem de kargo ücretinden oluyor.

İlan sahibi eğer dekonta inanmazsa ve parayı hesabında görmek isterse dolandırıcılarının bunun için de ayrı bir yöntemi var. Dolandırıcılar, gönderilen paranın güvenli alışverişten ötürü bankada tutulduğunu söylüyor ve kargo takip numarasının paylaşılmasının ardından hesaba geçeceğini savunuyor.

Bilim Hukuku Uzmanı Avukat Köksal, konu ile ilgili uyarısında şu ifadelere yer verdi: