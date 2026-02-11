Bu Oyunun Geliştiricisi Servet Kazandı! Yüz Binlerce Satıldı

Her oyuncunun, bu yıl piyasaya sürülmesini beklediği birkaç oyun bulunuyor. Nioh 3 ise genel olarak en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. 29 Ocak 2026 tarihinde demo versiyonu erişime açılan oyun, sahip olduğu popülerliği sayesinde şimdiden geliştiricisine bir servet kazandırdı.

Nioh 3'ün Satış Miktarı ve Geliri Belli Oldu

Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilerle birlikte Nioh 3'ün Steam ve PlayStation'da satış miktarının 700 binden fazla olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu sayıya satış yalnızca oyunun satışa sunulmasından yalnızca dört gün sonra ulaşıldı. Aksiyon oyunları arasında konumlandırılan Nioh 3'ün satış miktarı, 50 milyon dolardan (2 trilyon 181 milyon 890 bin 255 TL) fazla brüt gelir anlamına geliyor.

Platform bazında değerlendirmek gerekirse Steam, 395 bin satın alım ile toplam satışların büyük bir kısmını oluşturuyor. Oyunu satın alan PlayStation 5 oyuncularının ise 309 bin olduğu belirtildi. Her iki platform da toplam oyuncu sayısının yüzde 48,7'sini oluşturuyor. 2026 yılının sonuna doğru pek çok iddialı oyun piyasaya sürülecek ancak o zamana kadar oyuncuların yeni gözdesi Nioh 3 olacak gibi görünüyor.

Nioh 3 Nasıl Bir Oyun?

Nioh 3, son derece karanlık atmosfere sahip bir oyun olarak öne çıkıyor. Büyük bir dünyayı keşfetme imkânı sunan oyunda karşımıza çeşitli yaratıklar çıkıyor. Bunlara karşı başvurabileceğimiz birçok yetenek bulunuyor. Düşmanlara karşı başvurabileceğiniz çeşitli kombolarla karşılaşmalarda çok avantajlı bir konuma gelmek mümkün.

Oyun şu an demo sayesinde ücretsiz olarak denenebiliyor ancak 15 Şubat 2026 tarihinden sonra artık bu hakka sahip olmayacaksınız. Belirtilen tarihe kadar eğer deneme sürecini tamamlarsanız hediye olarak Twin-Snake kaskı alacaksınız. Bu versiyonda da tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi karşınıza çıkan düşmanlarla savaşıp yeni eşyalar elde edebileceksiniz. Ayrıca yan görevleri de tamamlama imkânınız olacak.

Nioh 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

Nioh 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri