Nokia Akıllı Televizyon ile Karşımıza Çıkacak

Akıllı telefon tarafında işleri umduğu gibi gitmeyen Nokia, farklı bir alana giriş yapmaya hazırlanıyor.

JBL ve Nokia İş Birliği

Birkaç ay önce duyuru yapan Flipkart, akıllı televizyon üretimi için Nokia ile stratejik bir ortaklık gerçekleştireceklerini belirtmişti. Bu adım bir yandan Nokia'nın televizyon alanında yaptığı ilk küresel giriş olma özelliğini taşıyor. Nokia markalı akıllı televizyonların üretimini, dağıtımını ve pazarlamasını üstlenecek olan Flipkart, markanın adından faydalanacak.

Şirket benzer şekilde Motorola ile de benzer bir sürecin üzerinde çalışıyor.

Televizyon alanında müşteri geri bildirimlerine göz atan Flipkart, bu yöndeki en büyük şikayetlerin ses tarafında olduğunu vurguladı. Bu tip sorunlarla uğraşmak istemeyen şirket, ses tarafını JBL'in üstün deneyimi ile birleştirdi. 'Made in India' damgasını taşıyan bu televizyonlar, ses tarafında JBL ile iş birliği yapıyor.

Flipkart tarafından yapılan duyuruya göre Nokia markalı yeni akıllı televizyonlar 5 Aralık tarihinde tanıtılacak.