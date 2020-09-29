Nokia İngiltere 5G Ağı İhalesini Kazandı

İngiltere 5G ağı Nokia ile yapılan anlaşma kapsamında Finli şirkete devredilecek. Huawei tarafından yürütülen 5G operasyonu, Huawei'nin İngiltere'de yasaklanmasıyla durdurulmuştu.

İngiltere’nin en büyük telekom grubu ile 5G ekipman anlaşması imzaladığını duyuran Nokia yaptığı açıklamada, en büyük baz istasyonu ekipmanı sağlayıcısının kendilerine devredildiğini söyledi. Dördüncü nesil mobil ağın yaklaşık üçte ikisi Huawei'ye aitken, Nokia'nın bunu büyütmesi gerekiyor.

Birleşik Krallık'ın telekom grubu BT Group CEO’su Philip Jansen yaptığı açıklamada “Hızlı hareket eden ve rekabetçi bir pazarda, doğru teknoloji seçimlerini yapmamız çok önemli.” dedi ve bu noktada Huawei ile çalışmaların durduğunu hatırlattı.

Nokia İngiltere 5G ihalesini kazanan şirket oldu

Birleşik Krallık hükümeti Temmuz ayında, tüm mobil sağlayıcıları için yeni Huawei 5G ekipmanı satın almasının yasaklandığını ve ayrıca 2027'ye kadar Huawei'nin 5G kitini ağlarından kaldırması gerektiğini duyurmuştu.

Telekom şirketi BT Group, müşterilerine iç ve dış mekan kapsama alanı sağlamak için Nokia’nın AirScale Single Ran (S-RAN) ekipmanını kullanacak. Bu ekipman, baz istasyonları ve 5G radyo erişim ürünlerini içeriyor.

Şu anda Londra, Midlands ve bazı kırsal bölgelerde İngiltere 5G ağı Nokia teknolojisi tarafından oluşturuluyor ancak bu 5G ağ altyapısı artık genişlemeye hazır durumda.

Nokia CEO’su Pekka Lundmark yaptığı açıklamada, ”İki şirket, Birleşik Krallık’ta sınıfının en iyisi bağlantı sağlamak için çeyrek asrı aşkın süredir işbirliği yapıyor.” dedi ve şöyle devam etti: “BT’nin 5G ağ gelişimini desteklemekten gurur duyuyoruz ve önümüzdeki yıllarda daha yakın çalışacağız."