GTA Tarihinde Bir İlk! Bunu Kimse Beklemiyordu

Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinde bir ilkin altına imza atarak şimdiye kadar görülmemiş bir iş birliğine gidiyor. Bir FiveM sunucusu olan NoPixel'e Rockstar Games Launcher üzerinden erişmek mümkün hâle gelecek. Bu versiyonda Grand Theft Auto V'in normal çevrim içi modunda olmayan özellikler yer alacak.

NoPixel V, Rockstar Games Launcher'a Geliyor

NoPixel V ekibi tarafından yayınlanan yeni videoda önemli bir iş birliğinin duyurusu yapıldı. Buna göre NoPixel V yakında Rockstar Games Launcher üzerinden oynanabilir olacak. Rockstar Games, şimdiye kadar hiçbir resmî olmayan çok oyunculu modu desteklememişti. Hatta üst kuruluşu Take-Two Interactive, bu modlardan bazılarının kaldırılması için harekete geçmişti.

FiveM de üçüncü taraf bir çok oyunculu mod olarak piyasaya sürüldü. GTA Online'dan farklı olarak topluluk sunucularının açılmasına imkân tanıyan bu mod sayesinde oyuncular kendi karakterlerini oluşturup rol yapma imkânı elde etti. Rol yapma sunucuları, GTA V'ten önce GTA: San Andreas için geliştirilen MTA (Multi Theft Auto) ve SA:MP (San Andreas Multiplayer) modlarında da oldukça yaygındı.

Ne var ki Rockstar Games, hiçbir zaman SA:MP veya MTA sunucuları ile böyle bir iş birliğine gitmedi. FiveM sunucusu NoPixel V ile yapılacak olan iş birliği, bu nedenle Rockstar Games için bir ilk olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi, şirketin resmî çok oyunculu modundan farklı olarak NoPixel V'te oyuncular yeni bir karakter oluşturup gerçek hayattaki gibi davranabilecek.

Geliştiriciler, oyuna GTA V veya GTA Online'da olmayan birçok araba, silah ve modu ekleme imkânına sahip. Bu zengin oyun deneyimi sayesinde oyuncular neredeyse her türlü rolü yapabiliyor. Örneğin polis memuru, tamirci veya taksici olabiliyor. Hatta eşi benzeri görülmemiş evleri satın alma, dükkân kiralama, çeteye katılma gibi imkânlar da elde edebiliyor.

NoPixel V'in herkes tarafından oynanamayacağını belirtmek gerekiyor. Şu anlık başvuru yapılması şart koşuluyor. Oynamaya başlamak isteyenler, önce başvuruda bulunmalı ve onaylanmayı beklemeli. Rockstar Games Launcher'a geldiğinde ise oynamaya başlayabilir.