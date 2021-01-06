Norveç Elektrikli Araba Satışında Rekor Kırdı

Norveç elektrikli araba satışında rekora koşuyor. Geçtiğimiz yılın verilerine göre Norveç'te yeni satılan otomobillerin yarısından fazlası elektrikli arabaydı. 2025 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlayan Norveç, araba üreticilerinin de odak noktası haline geldi.

Ortaya çıkan son araba satış verilerine göre Norveç; benzinli, dizel ve hibrit motorlu otomobil satışlarında düşüş yaşarken, elektrikli arabalar ise her zamankinden fazla sattı. Veriler, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Tesla'nın yerini alarak en büyük batarya üreticisi olduğunu gösteriyor.

Bataryalı elektrikli araçlar (BEV), 2020'de İskandinav ülkesinde satılan tüm yeni otomobillerin yüzde 54,3'ünü oluşturuyor. Bu rakam 2019'da ise yüzde 42,4 seviyesindeydi ve Norveç geçen yıl da bu konuda öncü olmayı başarmıştı.

Benzinli ve dizel otomobil satışını 2025 yılına kadar sonlandıran ilk ülke olmayı amaçlayan petrol üreticisi Norveç, tamamen elektrikli araçları fosil yakıt vergilerinden muaf tutarak vatandaşlarını elektrikli araç almaya teşvik ediyor.

Norveç'in bu politikası, içten yanmalı motorların olmadığı bir geleceğe giden yol arayan otomobil üreticileri için bir laboratuvara dönüşmesine yol açtı, elektrikli araba üreten markaları son yıllarda en çok satanlar listesinin en üstüne taşıdı.

Norveç Karayolu Federasyonu (OFV) CEO'su Oeyvind Thorsen bir basın toplantısında "2025 hedefine ulaşmak için kesinlikle doğru yoldayız" dedi.

Norveç elektrikli araba satışında rekora koşuyor

Norveç yerel basınına göre de elektrikli araç satışları 2020'nin son aylarında hızlandı ve otomobil pazarındaki yüzde 67'lik payla en yüksek seviyesine ulaştı.

Audi, geçtiğimiz yıl Norveç'te en çok satan yeni otomobiller olarak e-tron SUV ve Sportsback modelleri ile 2020 satışlarının zirvesine çıktı, 2019'un galibi Tesla Model 3 ise ikinci sıraya yerleşti.

Dizel motorlu otomobiller ise düşüş yaşamaya devam etti. Sadece 2011 yılında yüzde 76 seviyesine yükselen dizel araçlar, geçen yılki verilere göre yüzde 8.6'ya kadar gerilemiş durumda.

Sektör analistleri ve otomobil distribütörleri, piyasaya daha fazla model getirildikçe EV satışlarının 2021'de de artmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca geçen yılın verilene göre Norveç'teki yeni araba satış rakamı 141.412'ydi ve bunların 76.789'unu tam elektrikli modeller oluşturdu.

Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Opel, Citroen, DS ve Smart markaları, 2021'deki satışlarının yüzde 70'lik kısmının tam elektrikli modeller üzerinde olmasını planlıyor.