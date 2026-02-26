Nothing'in Sıra Dışı Kulaklığı Yolda! Tarih Verildi
Nothing, Headphone (a) modelinin tanıtım tarihini paylaştı. Cihaz, çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Nothing Headphone (a), 5 Mart 2026 tarihinde (TSİ 13.00) tanıtılacak.
- Cihazın aktif gürültü engelleme özelliği etkinken bile 35 saate kadar pil ömrü sunacağı iddia edildi.
- Bluetooth 5.3 destekli kulaklık, pembe, beyaz, sarı ve siyah renk seçenekleri ile sunulacak.
Nothing çok yakın bir zamanda yeni bir kulak üstü kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, Headphone (a) olarak adlandırılan cihazın tanıtım tarihini açıkladı. Daha önce renk seçenekleri de dahil olmak üzere pek çok özelliğin ortaya çıkması sayesinde hakkında fikir sahibi olduğumuz kulaklık için biraz daha beklememiz gerekecek.
Nothing Headphone (a) Ne Zaman Tanıtılacak?
Nothing'in resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Headphone (a), 5 Mart 2026 tarihinde (Türkiye saati ile 13.30) tanıtılacak. Bununla birlikte kulaklığın bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazanacak. Daha önceki sızıntılar, cihazın genel olarak Headphone (1) ile benzerliklere sahip olacağına işaret ediyordu.
Nothing Headphone (a)'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Nothing Headphone (a), markanın diğer Headphone (1) modeline göre daha bütçe dostu bir fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. İddiaya göre bu kulak üstü kulaklık, 159 euro 8 bin 251 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Headphone (1), 299 euro (15 bin 516 TL) fiyat etiketiyle sunulmuştu. Bu da arada 140 euroluk bir fark olduğu anlamına geliyor
Nothing Headphone (a)'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, sarı ve pembe
- Sürücü: 40 mm dinamik
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut
- Pil Ömrü: ANC etkinken bile 35 saate kadar
- Bağlantı: Bluetooth 5.3
Ortaya çıkan bilgilere göre Headphone (a), pembe, beyaz, siyah ve sarı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. 40 mm dinamik sürücü ile birlikte gelmesi beklenen cihaz, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Bu özellik etkinleştirildiğinde 35 saatlik pil ömrü elde edilecek. Bluetooth 5.3 destekli kulaklığın aynı anda birden fazla cihazı destekleyeceği söyleniyor.
Cihazla ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı ancak fikir vermesi açısından Headphone (1) modelinin teknik özelliklerine göz atabiliriz. Bu kulaklık, gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra şeffaflık modu da içeriyor. Söz konusu özellik sayesinde çevreden gelen sesleri duymaya devam edebiliyorsunuz. Dört mikrofona sahip olan cihaz, çevredeki gürültüyü analiz ederek bunu bastırıyor ve sesinizin karşı tarafa daha net ulaşmasını sağlıyor.
Samsung Yapay Zeka Destekli Kulaklık Tanıttı! Gürültü Engelliyor
Samsung, yeni yapay zeka destekli kablosuz kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. İşte aktif gürültü engelleme özelliğine sahip cihaza dair tüm detaylar!
Editörün Yorumu
Nothing'in Headphone (a) modelinin özellikle genç kullanıcıların dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Segment farkı nedeniyle Headphone (1) gibi modellerin yanında biraz sönük kalabilir, üst segment modeller kadar etkileyici bir gürültü engelleme performansı sunmayabilir ancak işe ya da okula gidip gelirken takıp müzik dinleme gibi günlük kullanımlar için fazlasıyla yeterli olacağını söyleyebilirim.