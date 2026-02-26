Nothing'in Sıra Dışı Kulaklığı Yolda! Tarih Verildi

Nothing çok yakın bir zamanda yeni bir kulak üstü kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, Headphone (a) olarak adlandırılan cihazın tanıtım tarihini açıkladı. Daha önce renk seçenekleri de dahil olmak üzere pek çok özelliğin ortaya çıkması sayesinde hakkında fikir sahibi olduğumuz kulaklık için biraz daha beklememiz gerekecek.

Nothing Headphone (a) Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Headphone (a), 5 Mart 2026 tarihinde (Türkiye saati ile 13.30) tanıtılacak. Bununla birlikte kulaklığın bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazanacak. Daha önceki sızıntılar, cihazın genel olarak Headphone (1) ile benzerliklere sahip olacağına işaret ediyordu.

Nothing Headphone (a)'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Headphone (a), markanın diğer Headphone (1) modeline göre daha bütçe dostu bir fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. İddiaya göre bu kulak üstü kulaklık, 159 euro 8 bin 251 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Headphone (1), 299 euro (15 bin 516 TL) fiyat etiketiyle sunulmuştu. Bu da arada 140 euroluk bir fark olduğu anlamına geliyor

Nothing Headphone (a)'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, sarı ve pembe

Siyah, beyaz, sarı ve pembe Sürücü: 40 mm dinamik

40 mm dinamik Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: ANC etkinken bile 35 saate kadar

ANC etkinken bile 35 saate kadar Bağlantı: Bluetooth 5.3

Ortaya çıkan bilgilere göre Headphone (a), pembe, beyaz, siyah ve sarı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. 40 mm dinamik sürücü ile birlikte gelmesi beklenen cihaz, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Bu özellik etkinleştirildiğinde 35 saatlik pil ömrü elde edilecek. Bluetooth 5.3 destekli kulaklığın aynı anda birden fazla cihazı destekleyeceği söyleniyor.

Cihazla ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı ancak fikir vermesi açısından Headphone (1) modelinin teknik özelliklerine göz atabiliriz. Bu kulaklık, gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra şeffaflık modu da içeriyor. Söz konusu özellik sayesinde çevreden gelen sesleri duymaya devam edebiliyorsunuz. Dört mikrofona sahip olan cihaz, çevredeki gürültüyü analiz ederek bunu bastırıyor ve sesinizin karşı tarafa daha net ulaşmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

Nothing'in Headphone (a) modelinin özellikle genç kullanıcıların dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Segment farkı nedeniyle Headphone (1) gibi modellerin yanında biraz sönük kalabilir, üst segment modeller kadar etkileyici bir gürültü engelleme performansı sunmayabilir ancak işe ya da okula gidip gelirken takıp müzik dinleme gibi günlük kullanımlar için fazlasıyla yeterli olacağını söyleyebilirim.