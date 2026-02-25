12 GB RAM'li Nothing Phone 4a, Sürpriz Bir Renk Seçeneği ile Geliyor

Nothing Phone 4a ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Nothing Phone 4a'nın yeni bir renk seçeneği ortaya çıktı. Akıllı telefon, etkileyici tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Nothing Phone 4a, Hangi Renk seçeneklerine Sahip Olacak?

Nothing'in X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Nothing Phone 4a'nın yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bu görsele göre akıllı telefon pembe renk seçeneğine de sahip olacak. Arka yüzeyde pembenin birden fazla tonu bulunuyor. Üzerinde üç adet kameranın yer aldığı modül ise gri renge sahip.

Daha önce paylaşılan görsele göre akıllı telfeonda beyaz renk seçeneği de bulunacak. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı henüz belli değil ancak siyah renk seçeneğini de görebiliriz. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a'da siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği tercih edilmişti.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Nothing Phone 4a'da 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm'un orta segment işlemcisi, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Phone 3a'da ise Snapdragon 7s Gen 3 mevcut.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 3a, 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a, serinin önceki modeline kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı 30 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nednele telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı Nothing OS 4 ile birlikte gelmesi beklenen Nothing Phone 4a, 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Yüksek yenileme hızı, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nothing Phone 3a, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.