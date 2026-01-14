Ünlü CEO'dan Korkutan Açıklama: "Telefon Fiyatlarına Zam Kaçınılmaz!"

2026 yılı teknoloji meraklıları için oldukça heyecan verici başladı. Zira Samsung'un yeni Galaxy S26 serisi ve iPhone 17e gibi yaklaşan modeller şimdiden gündemi meşgul etmeye başladı. Ancak bu parıltılı tablonun ardında tüm sektörü köşeye sıkıştıran bir RAM krizi yatıyor.

Yapay zeka sektöründeki devasa talep bellek ihtiyacını daha önce görülmemiş seviyelere çıkardı. Bu durum Samsung ve Apple gibi dev üreticilerin yanı sıra Nothing gibi yenilikçi markaları da zorlu bir yol ayrımına getirdi. Şirketin CEO'su kısa bir süre önce yaptığı açıklamada telefon fiyatlarının artacağına dair önemli sinyaller verdi.

Nothing CEO'su Açıkladı: 2026'da Telefon Fiyatları Artacak mı?

Nothing’in kurucusu ve CEO’su Carl Pei, geçtiğimiz günlerde paylaştığı "Bir Sonraki Akıllı Telefonunuz Neden Daha Pahalı Olacak?" başlıklı yazısında sektördeki hayal kırıklıklarını paylaştı. Pei, yapay zekanın bellek talebini kökten değiştirdiğini ve bu durumun tüm teknoloji dünyasını etkilediğini vurguladı.

Pei, yapay zeka sektörünün bellek talebini kökten değiştirdiğini ve Nothing’in de bu piyasa koşullarından etkileneceğini belirtti. CEO, kesin rakamlar vermekten kaçınsa da bazı markaların fiyatlarında yüzde 30 ve üzerinde artışlar görebileceğimize dair tahminlerini paylaştı.

Ancak ünlü CEO mevcut durumu sadece bir kriz olarak görmüyor. Aksine Nothing’in başarısının sadece kağıt üzerindeki teknik verilerle sınırlı olmadığını, kullanıcıya sundukları özgün deneyimle bu yarışı kazanabileceklerini savunuyor.

Bununla birlikte Pei, bellek fiyatlarındaki artışa rağmen yeni cihazlarda depolama iyileştirmesi yapacaklarını doğruladı. Buna göre yaklaşan Nothing Phone 4A modelinin FS 3.1 depolama teknolojisiyle birlikte gelecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce üreticiler artan maliyetleri fiyata mı yansıtmalı, yoksa donanımdan mı kısmalı? Yorumlarda buluşalım.