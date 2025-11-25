Nubia'nın Yeni Katlanabilir Telefonları Yolda! Görüntüleri Sızdırıldı

Katlanabilir telefonlar arasına yeni modeller eklenecek. Nubia'nın hem Flip 3 hem de Fold isimli katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca yeni katlanabilir telefonların renk seçenekleri de belli oldu. Sızdırılan görüntülere göre yeni modeller çok şık bir tasarıma sahip olacak.

Nubia Flip 3 ve Fold'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre Nubia Flip 3, Samsung Galaxy Z Flip 7 benzeri bir tasarım ile birlikte gelecek. Bu görseller, katlanabilir telefonun kapağı tamamen ekrandan oluşacağını gözler önüne serdi. Böylelikle serinin önceki modeline kıyasla daha büyük bir kapak ekranı sunulacak.

Kapak ekranının üzerinde iki adet kamera konumlanacak. Kameraların Leica desteğine sahip olabileceğine yönelik bir söylenti de mevcut. Katlanabilir telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Akıllı telefon siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Nubia Fold, Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi yatay katlanacak. Yani telefon açıldığında çok daha büyük bir ekran sunacak. Ortaya çıkan görüntüye göre katlanabilir telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış üç adet kamera yer alacak.

Kameraların yanında LED flaş bulunacak. Modülün üzerinde ayrıca Nubia logosu ve kırmızı renkli bir marka logosu yer alacak. Bu kırmızı renkli logonun Leica'ya ait olduğu söyleniyor. Teknik özelliklere dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü iki telefonun da donanım konusunda neler sunacağı belli değil.

Nubia Flip 3 ve Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Nubia Flip 3 ve Fold'un 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. OLED ekran, 120Hz yneileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nubia Flip 2, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.