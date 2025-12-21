Oyun Oynama Dönemi Kapanıyor! Kontrol Artık Sizde Olmayacak

NIVIDIA, çok sayıda oyunu oynayacak şekilde geliştirilen yeni yapay zeka modeli NitroGen'i duyurdu. Bu model sadece kontrolü sizin yerinize üstlenen bir bot olmanın çok ötesine geçiyor. Oyunlardan öğrendiği her şeyi gerçek dünyaya uyarlamak üzere kullanılması mümkün bir model olarak karşımıza çıkıyor.

NVIDIA'nın Yeni Yapay Zekası NitroGen'in Özellikleri

NVIDIA'nın yeni yapay zeka modeli NitroGen, binden fazla oyunu oynamak üzere eğitildi ve açık kaynaklı olarak piyasaya sürüldü. Odak noktasında sadece oyun oynamak değil, bu teknolojiyi gerçek dünyadaki robotik sistemlere aktarmak yer alıyor. ChatGPT'ye güç veren GPT veya Gemini gibi büyük dil modelleri kelimeleri tahmin ederken NitroGen ise bunun yerine eylemleri tahmin ediyor.

Groot N1.5 altyapısının üzerine inşa edilen model, oyun oynamayı öğrenirken aslında bir yandan da robotun nasıl hareket edeceğini ya da dengesini nasıl koruyacağını öğrenecek şekilde eğitiliyor. Oyunlarda gördüğümüz yerçekimi, hız, sürtünme ve benzerlerini kapsayan çeşitli fizik kuralları, modellerin beklenmedik durumlara aşina olmasını sağlıyor.

Tahmin edilebileceği üzere gerçek dünyada bir robota 40 bin saatlik deneyim kazandırmak hem çok uzun sürer hem pahalı hem de olası kazalarda çok ciddi maliyetlere neden olabilir. NitroGen, oyunların sunduğu sınırsız yapay veri sayesinde bu deneyimi dijital ortamda çok daha hızlı bir şekilde edinme fırsatı sunuyor.

Hiç görülmeyen engelle karşılaşıldığında nasıl bir çözüm üretileceğini, farklı kuralların geçerli olduğu ortama nasıl uyu sağlanacağını ve bir hedefe ulaşmak için çok aşamalı görevlerin nasıl tamamlanacağını bu yenilikçi yöntem sayesinde önceden öğretmek mümkün hâle geliyor. NVIDIA, bu modeli tamamen kapalı tutmak yerine herkese açık olarak paylaştı. Bu adım sayesinde herkes NitroGen'i kendi gereksinimlerine göre ayarlayarak kullanabiliyor.

The Witcher 3: Wild Hunt gibi oyunları oynayabilen NitroGen, rol yapma, yarış, platform ve battle royale gibi birbirinden tamamen farklı oyun türlerinde oldukça yüksek performans sergiledi. Sıfırdan eğitilen modellere kıyasla daha öce görmediği oyunlarda yüzde 52 daha yüksek başarı oranı elde etti. Peki, yayıncıların paylaştığı 40 bin saatten fazla oynanış videosu ile eğitilen bu model hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.