Çok Popüler Hayatta Kalma Oyunu Xbox'a Geliyor! Ücretsiz Olacak

Once Human, ilk olarak 2024 yılının Temmuz ayında piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana PC oyuncuları tarafından oynanabilse de Xbox oyuncuları için ne yazık ki bu oyunu deneyimlemek mümkün değildi. Son yapılan duyuruya bakılacak olursa bu durum çok yakın bir zamanda değişecek gibi görünüyor.

Once Human Ne Zaman Xbox'a Gelecek?

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Once Human, ilk olarak kapalı beta sürecinden geçecek. Ön indirmeler 24 Mart 2026'da açıldı. Sunucular ise günün ilerleyen saatlerinde aktif olacak. 8 Nisan 2026'da yani bundan 13 gün sonra sunucular kapanacak ve ikinci aşamaya geçilecek. Her şey yolunda giderse Nisan ayının sonunda ya da Mart ayının başlarında tüm Xbox oyuncularının erişimine açılabilir.

Once Human Oynaması Ücretsiz Bir Oyun mu?

Once Human tamamen ücretsiz olarak oynanabilen bir oyun. Elbette ki oyun içi satın alımlar mevcut fakat birçok oyunun aksine gerçek para ile satın alınan ögelerin oynanış üzerinde herhangi bir etkisi yok. Sadece görsellik açısından farklılık elde ediliyor. Bunun haricinde oyuncular tamamen eşit koşullar altında mücadele veriyor.

Once Human Nasıl Bir Oyun?

Son birkaç yılın en sevilen oyunlarından biri olan Once Human, açık dünya sunan ve çok oyunculu oynanabilen hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. Oyun, gizemli bir salgın sonucunda insanların garip yaratıklara dönüştüğü bir dünyada geçiyor. Diğer çoğu oyunundan farklı olarak bu oyunda dikkat etmeniz gereken şeyler sadece açlık ve susuzluk değil. Bununla birlikte akıl sağlığını yönetmekte kritik önem taşıyor.

Oyunda çok çeşitli silah yelpazesi mevcut. Üstelik bunları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Dileyen oyuncular istediği yere ev inşa edebiliyor. Hatta bunu daha sonra olduğu yerden alıp başka yere taşımak mümkün. Karşılaşmalar sırasında stratejik amaçlarla da kullanılabiliyor. Starry Studio tarafından geliştirilen oyun, başlangıçta biraz kaynak toplama ve su bulma gibi gereksinimlerden dolayı zorlayıcı olabiliyor fakat bir kez ustalaştıktan sonra ekran karşısından kalkamıyorsunuz.

Once Human'ı Kimler Severek Oynar?

Daha önce eğer Ark: Survival Evolved ya da Rust tarzı hayatta kalma oyunlarını oynayıp bunların sunduğu oynanıştan memnun kaldıysanız muhtemelen Once Human da çok severek oynayacağınız oyunlar arasında konumlanacaktır. Öte yandan gizem ve karanlık atmosfer sunan oyunları seviyorsanız da eleştirileriniz genellikle olumlu olacaktır.

Once Human'ı Kimler Sevmez?

Bu oyun, Valorant veya Counter-Strike 2 gibi sizi doğrudan çatışmanın içine atmıyor. Daha ağır bir temposu var. Yani size biraz yavaş ve zaman alıcı hissettirebiliyor. Aksiyon seviyesini sürekli olarak yüksek tutmadığı için hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz. Bu da kısa süre içinde bunalmanıza neden olabilir.

Editörün Yorumu

Once Human, artı ve eksileri ile ele alabilecek kadar oynadığım oyunlardan biri. Yaklaşık 1 yıl önce oynadığım bu oyun, oynanış açısından keyifli. Dudak uçuklatıcı grafikleri yok ama sizi içine çekmeyi başarıyor. Gelgelelim, oyunda ustalaşmak için ciddi bir süre sarf etmeniz gerekiyor. Bu durum, benim gibi doğrudan aksiyonun içine dalmak isteyenler için biraz can sıkıcı olabiliyor ama çok fazla boş vaktiniz varsa elbette oyunun size sunacağı çok şey olduğunu söylemeliyim.