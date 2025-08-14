Android 16 Tabanlı One UI 8'in Betası 5 Galaxy Modeline Daha Ulaştı

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8'i daha çok Galaxy kullanıcısına ulaştırmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda bir süredir farklı cihazlarda beta testleri yapan şirket, bugün beta programındaki cihaz sayısını artırdı. Galaxy S25 serisi modellerine ek olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 da One UI 8 beta programına dahil edildi. Üstelik çok daha fazlası yolda.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Beta Sürümünü Destekleyen Telefonlar

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

One UI 7'de yaşanan gecikmelerden dersini çıkaran Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8'de elini çok daha çabuk tutuyor. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra One UI 7 güncellemesi aldıktan sadece birkaç ay sonra One UI 8 beta programına Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte dahil edildi.

Belirtmekte fayda var ki bu cihazlardan birine sahip olmanız One UI 8 beta programına hemen dahil olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Program şu anda Güney Kore, ABD, İngiltere ve Hindistan'da kullanıma açık. Galaxy S25 serisi de benzer bir limitle başlamış ve kısa süre sonra başka ülkelere de açılmıştı.

Beta programına katılmak için bu ülkelerden birinde yaşamanız ya da telefonunuzun bölgesi ile (muhtemelen) dilini değiştirmeniz gerekecek. Eğer bu değişiklikleri yaparsanız, Samsung Members üzerinden Android 16 tabanlı One UI 8 kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bunun sınırlı bir test programı olduğunu da hatırlatalım. Yani değişikliği yapsanız bile Samsung'un yeni sürümü denemek istediği insan sayısına ullaşıldıysa güncelleme size sunulmayabilir. Ayrıca beta süreci çeşitli hatalar nedeniyle sizin için işleri zorlaştırabilir. Ancak çok yakında güncelleme herkese sunulacağından beklemek çok daha mantıklı.

Eğer listede sizin telefonunuz yoksa endişelenmeyin. Samsung bir yol haritası da yayınladı. Eylül ayında Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A55 5G, Galaxy A54, Galaxy A36 5G ve Galaxy A35 5G gibi modeller de One UI 8 beta programına dahil edilecek. Cihazların tam listesi ise şu şekilde: