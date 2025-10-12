OnePlus 15, Ekranıyla Dünyada Bir İlke İmza Atacak!

OnePlus yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 15’i çok yakında piyasaya sürecek. Yeni cihazı ile ilgili bazı dikkat çeken bilgileri lansman öncesinde duyuran şirket, kısa bir süre önce telefon hakkında bir önemli bilgiyi daha teknoloji tutkunlarıyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre OnePlus 15, 165 Hz yenileme hızı sunan bir ekrana sahip olacak. Bu özelliğiyle dünyada bir ilk olan telefon kullanıcılara oldukça akıcı bir ekran deneyimi vadediyor. İşte detaylar!

OnePlus 15'in Ekranı 165 Hz Yenileme Hızıyla Geliyor

Şirket Başkanı Li Jie Louis'in açıklamalarına göre OnePlus 15'te "üçüncü nesil Oriental Ekran" adı verilen özel bir panel kullanılacak. Louis, bu ekranı "dünyanın en gelişmiş akıllı telefon ekranı" olarak tanımlıyor. Söz konusu panelin en dikkat çekici özelliği ise 165 Hz'lik rekor ekran yenileme hızı.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Xiaomi 17 ve iPhone 17 Pro gibi pek çok amiral gemisi telefonun en fazla 120 Hz yenileme hızı sunduğu düşünüldüğünde, OnePlus 15'in daha öncesinde görülmemiş bir ekran deneyimi sunacağı rahatlıkla söylenebilir.

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre, BOE tarafından üretilen bu benzersiz ekran yüksek yenileme hızının yanı sıra 6.78 inç'lik boyuta ve 1.5K çözünürlüğe sahip olacak. Söz konusu panel ayrıca, pürüzsüzlük, görüntü kalitesi, karanlık ortam performansı ve göz koruması gibi dört ana alanda da liderliğe oturacak.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Aktarılanlara göre yeni telefon Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Cihaz bu işlemcisini 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile eşleştirecek. Android 16 ile birlikte çalışması beklenen yeni model, 7.300 mAh kapasiteli devasa bir pil ve 120W kablolu şarj hızı desteği ile birlikte gelecek.

Kamera tarafında da önemli iyileştirmeler bekleniyor. Cihazın arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı çekimler için 50 MP'lik bir başka sensör yer alacak.

Son olarak cihaz kalınlığının 8.1 mm civarında, ağırlığının ise 211 ila 215 gram arasında olması bekleniyor. Renk seçenekleri arasında ise Kum Fırtınası (Titanyum), Siyah ve Mor tonları bulunuyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

İddialara göre OnePlus 15, ilk olarak 23 Ekim tarihinde tanıtılarak anavatanı Çin'de piyasaya sürülecek. Bunun ardından yeni cihaz 13 Kasım'da düzenlenecek büyük bir lansmanla küresel pazara açılacak. Öte yandan telefonun fiyatı ile ilgili henüz netleşmiş bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefon selefi OnePlus 13'ün başarısını sürdürebilecek mi?