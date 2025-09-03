7000 mAh Bataryalı Telefon için Geri Sayım Başladı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yıl tanıttığı OnePlus 13 modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 24 GB RAM seçeneği ve 6.000 mAh bataryasıyla öne çıkan cihazın ardından şimdi tüm gözler OnePlus 15’e çevrilmiş durumda. Markanın yeni amiral gemisi olarak piyasaya çıkacak OnePlus 15’in şarj hızı da sonunda netlik kazandı.

OnePlus 15 Şarj Hızı Netleşti

OnePlus 13, 100W kablolu şarj desteğiyle piyasaya sürülmüştü. Son gelen bilgilere göre markanın CPH2747 model numarasına sahip yeni cihazı, TÜV sertifikası aldı. Bu model numarasının OnePlus 15’e ait olduğu düşünülüyor ve sertifikada yer alan detaylara göre cihazın şarj hızı 120W olacak.

Beklenen Diğer OnePlus 15 Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre OnePlus 15, Qualcomm'un henüz çıkarmadığı ve üzerinde çalıştığı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Buna 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı eşlik edecek. Ön tarafında ise 6,78 inç OLED ekrana yer verecek. Bu ekran 1.5K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Ayrıca 7000 mAh'lik bataryadan güç çekeceği de beklenen OnePlus 15 özellikleri arasında.

