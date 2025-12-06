OnePlus 15R’nin Batarya Kapasitesi Açıklandı: Prizin Yerini Unutturacak!

Dev Android üreticilerinden OnePlus’ın yakında gerçekleştireceği etkinliği için heyecan giderek artıyor. Şirket etkinlikte yeni tabletini, akıllı saatini ve akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanırken bu ürünler arasında özellikle OnePlus 15R'nin dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde OnePlus 15R Geekbench sonuçları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise modelin batarya kapasitesi resmen netleşti.

OnePlus 15R Batarya Kapasitesi Netleşti

Şirket, OnePlus 15R’nin batarya kapasitesinin 7.400 mAh olacağını resmi olarak duyurdu. Bu kapasite Hong Kong merkezli firmanın Çin dışında satışa sunduğu modeller arasında şimdiye kadarki en yüksek değer olarak öne çıkıyor. Çin pazarındaki en yüksek batarya kapasitesi ise Ace 6T modelindeki 8.300 mAh.

Beklenen OnePlus 15R Özellikleri

Daha önceki iddialara göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak OnePlus 15R, 6,83 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacak. Bu panel 1.5K çözünürlükle desteklenecek. Ayrıca telefonun arka tarafında 50 MP + 8 MP kameralar yer alacak. Ön taraftaysa 16 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Son olarak 80W SuperVOOC kablolu şarj da bekleen OnePlus 15R özellikleri arasında.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus, yeni modelini 17 Aralık’ta Hindistan, Avrupa ve Kuzey Amerika’da tanıtmaya hazırlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar listesine girmesi beklenen cihazdan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.