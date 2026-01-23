OnePlus'tan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

OnePlus 15T ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleir ortaya çıkan OnePlus 15T, bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bununla birlikte telefonun şarj hızı belli oldu. Android telefon, yüksek şarj hızının yanı sıra dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus 15T, Yeni Bir Sertifika Aldı

3C sertifikasında yer alan bilgilere göre OnePlus 15T, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Akıllı telefonda ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Serinin bir önceki modeli OnePlus 13T'de 6.260 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite mevcut.

Akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak. Akıllı telefonunun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Amiral gemisinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. OnePlus 13T, 2025 yılının nisan ayında Çin'de tanıtılmıştı.