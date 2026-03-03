16 GB RAM'li OnePlus 15T AnTuTu Testinde! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

OnePlus 15T'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüleri sızdırılan OnePlus 15T, kısa süre önce AnTuTu testinde ortaya çıktı. Çok yüksek puan alarak önemli bir başarı elde eden telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

OnePlus 15T AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

OnePlus 15T, AnTuTu testinde toplamda 4 milyon 455 bin 423 puana ulaştı. Akıllı telefon CPU kategorisinde 1 milyon 233 bin 201 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 565 bin 952 puan aldı. Telefon MEM kategorisinde 622 bin 283 puan aldı. Bu, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Yani bu yüksek puan, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağı anlamına geliyor.

UX kategorisinde alınan 1 milyon 33 bin 987 puan ise arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağını gösteriyor. Test sonuçlarına göre akıllı telefon 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ayrıca Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ana Kamera: 50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli)

50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli) Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı)

50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: Yaklaşık 7500 mAh

İddiaya göre akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. OnePlus 15T, yaklaşık 7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de OnePlus marka birçok telefon şu anda satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya adir resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 735 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (23 bin 20 TL) civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

AnTuTu testinde 4 milyondan fazla puan alınması, OnePlus 15T'nin performans açısından ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu test sonucuna göre akıllı telefonun yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. 165Hz yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonun bunların yanı sıra dev batarya ve yüksek şarj hızıyla da oldukça iddialı olacağının belirteyim.