Xiaomi'den Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 18 Pro isimli akıllı telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre akıllı telefon, önceki modelden çok daha iyi bir kamera sistemi ile birlikte gelecek. Yeni telefon ayrıca çok güçlü işlemcisiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özelilkleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılının çözünürlüğüne dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Telefonda 1/1.28 inçlik büyük bir sensörün yer alacağı iddia edildi.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonun ultra geniş açılı kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro'da Qualcomm'un henüz tanıtmadığı Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci 2, 3 ve 3 çekirdek düzenine sahip olacak. Oryon mimarisine sahip olması beklenen işlemci, 4.6 GHz hıza kadar ulaşabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Yeni seride de sadece Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro için 4 bin 999 yuan (31 bin 957 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli olan Xiaomi 18 Pro'nun ise 5 bin 300 yuan (33 bin 881 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıll ıtelefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun özellikle hem işlemci hem de kamera konularında oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Büyük boyutlu sensör sayesinde düşük ışık performansının da önceki modellere kıyasla daha iyi olacağını düşünüyorum. Snapdragon 8 Elite Gen 6, telefonun yalnızca kamera değil aynı zamanda genel performans açısından da üst düzey bir deneyim sunacağını gösteriyor.