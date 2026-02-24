OnePlus'ın 165Hz Ekranlı Telefonu Yolda! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

OnePlus yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. OnePlus 15T olarak isimlendirilen akıllı telefonun batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Android telefon, serinin önceki modelinden daha yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. OnePlus 15T ayrıca güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 15T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre OnePlus 15T, yaklaşık 7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu tekknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T'nin ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli OnePlus 13T'de ise 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunuyor. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. OnePlus 13T'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 593 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli OnePlus 15T'nin tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (22 bin 870 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

Yeni amiral gemisi OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. OnePlus 13T Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.