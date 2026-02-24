80W Hızlı Şarja Sahip Katlanabilir Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

OPPO Find N6'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıkan OPPO Find N6'nın bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızı sızdırıldı. Yakında tanıtılması beklenen katlanabilir telefon, serinin önceki modelinden daha yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

OPPO Find N6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre OPPO Find N6, 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Katlanabilir telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, Find N6'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. OPPO Find N5'te 5600 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Neler Olacak?

Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ekran Teknolojisi. OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera + 200 MP üçüncü kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find N6'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Find N6'nın ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,62 inç büyüklüğünde oalcak. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Oppo Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan OPPO Find N6'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Find N5 Türkiye'de satılıyor. Yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.