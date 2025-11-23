OnePlus'tan Yeni Bir Amiral Gemisi Daha Geliyor: Devasa Pil ve Dahası!

Geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15'i kullanıcıların beğenisine sunan OnePlus, şimdi de bu modelin daha kompakt bir versiyonu olarak tanımlanan yeni OnePlus 15T için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Merakla beklenen yeni cihaz şimdiye kadar çeşitli söylenti ve sızıntılarla gündeme gelmişti. Son olarak telefonun bazı önemli teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar!

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre yeni amiral gemisi telefon, tıpkı OnePlus 15 ve Ace 6 modelleri gibi 165 Hz yenileme hızı sunan bir 6.3 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Cihazın rekor seviyedeki tazeleme hızı sayesinde özellikle oyunlarda akıcı bir deneyim vadettiği söylenebilir.

Şimdiye kadar sızdırılan bir diğer önemli bilgi ise cihazın gövde kalınlığıyla ilgili. Aktarılanlara göre OnePlus 15T'nin 8.5 mm'nin üzerinde bir kalınlığa sahip olabilir. Kompakt bir model olması beklenen telefon için bu durum oldukça dikkat çekici. Zira serinin ana modeli 8.1 mm, geçen yıl piyasaya sürülen OnePlus 13T ise yalnızca 8.2 mm kalınlığındaydı.

Bu kalınlık artışının en büyük nedeni ise pil kapasitesinde yatıyor. İddialara göre cihaz 6260 mAh'lık selefine kıyasla 7000 mAh'dan daha yüksek bataryayla birlikte gelecek. Görünüşe göre OnePlus, kullanıcılara oldukça uzun bir pil ömrü sunmak adına tasarımdaki zariflikten ödün vermeyi tercih edecek.

Daha öncesinde sızdırılan diğer bilgilere göre yeni model Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Güvenlik tarafında ekran içi ultrasonik parmak izi sensörüne ev sahipliği yapması beklenen cihaz, metal malzemeden oluşturulan çerçevesi ve IP68 sertifikalı gövde tasarım suya ve toza karşı tam koruma sağlayacak.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Söylentilere göre OnePlus, yeni kompakt amiral gemisini şimdilik yalnızca anavatanı Çin'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin, ilk olarak OnePlus Ace 6T adını verdiği bir diğer modelini 2025'in son haftalarında küresel pazara sunduktan sonra OnePlus 15T'yi 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.