165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! 100W Hızlı Şarj ve Dahası
OnePlus 15T'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, çok güçlü işlemciye sahip amiral gemisi ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus 15T'nin mart ayında tanıtılacağı iddia edildi.
- Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak.
- Amiral gemisinde 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunacak.
OnePlus 15T ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15T'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak. Amiral gemisi ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.
OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Amiral gemisinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13T, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.
OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Boyutu: 6,31 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Ana Kamera: 50 MP Sony IMX906 veya 200 MP Samsung HP5
- Telefoto Kamera: 50MP Samsung JN5 telefoto
- Batarya: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Amiral gemisi, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. OnePlus 15T ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
Ucuz Oyun Telefonu Performans Testinde! 12 GB RAM ve Dahası
Infinix'in yeni telefonu GT 50 Pro Geekbench'te görüntülendi. Peki, uygun fiyatlı oyun telefonu performans testinde kaç puan aldı? İşte detaylar!
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX906 veya 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera yer alacak. Telefoto kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. IP68 sertifikasına sahip akıllı telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı sunacak.