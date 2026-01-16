165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

OnePlus 15T ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15T'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak. Amiral gemisi ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Amiral gemisinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13T, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Ana Kamera: 50 MP Sony IMX906 veya 200 MP Samsung HP5

50 MP Sony IMX906 veya 200 MP Samsung HP5 Telefoto Kamera: 50MP Samsung JN5 telefoto

50MP Samsung JN5 telefoto Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Amiral gemisi, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. OnePlus 15T ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX906 veya 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera yer alacak. Telefoto kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. IP68 sertifikasına sahip akıllı telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı sunacak.