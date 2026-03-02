165 Hz Ekranlı Amiral Gemisi Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus, önümüzdeki günlerde OnePlus 15T adlı yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Küçük boyutuna rağmen yüksek performans sunması beklenen modelin kamera özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Son olarak telefonun merak edilen tasarımı da nihayet gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar...

OnePlus 15T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Tanıtım için geri sayımı başlatan OnePlus’ın OnePlus 15T modeli için hazırladığı öne sürülen tanıtım posteri internete sızdırıldı. Görsele baktığımızda minimalist bir tasarıma sahip modelde sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen kamera adası dikkat çekiyor. Bu modül içinde iki adet kamera bulunurken, adanın hemen yanında LED flaş yer alıyor.

OnePlus 15T, geçtiğimiz yıl tanıtılan selefi OnePlus 13T ile benzer bir tasarıma sahip. Yani büyük bir değişimden ziyade küçük dokunuşlar söz konusu. Tabii şimdilik bu tasarımın sızıntı kaynaklı olduğunu ve henüz şirket tarafından doğrulanmadığını söyleyleim. Yakın zamanda tanıtılacağı için iddianın gerçek olup olmadığını kısa süre içinde göreceğiz.

OnePlus 15T Teknik Özellikleri Neler Olacak?

İddialara göre OnePlus 15T, 6,31 inç LTPO OLED ekranla gelecek. 1.5K çözünürlük sunacak bu ekran, 165 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu sayede en iyi grafikli mobil oyunları oynatabilecek amiral gemisi, 12 GB / 16 GB RAM; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.

7.000 mAh gibi devasa kapasiteli bir bataryadan güç çekecek telefon, böylelikle uzun kullanım süresi sunacak. 100W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde ise kısa sürede şarj olabilecek. Öte yandan ön tarafında 32 MP özçekim kamerası yer alacak. Arka taraftaysa 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kameralar bizi karşılayacak.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15T tanıtım tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak güvenilir kaynaklara göre yeni mobil cihaz, Mart 2026'da Çin'de duyurulacak. Buna göre birkaç gün veya hafta sonra karşımıza çıkabilir.

OnePlus 15T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirket, fiyatla ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi paylaşmadı. İddiaya göre 1.450 ila 1.600 dolar arasında bir etiketle piyasaya sürülecek.

OnePlus 15T Türkiye'de Satılacak mı?

Açık konuşmak gerekirse OnePlus, maalesef ki Türkiye'ye rakipleri kadar pek önem vermiyor. Mesela Samsung, Xiaomi ve Apple ükemizde telefonlarını doğrudan kendisi satarken OnePlus, distribütörü aracılığıyla faaliyet göstermeye çalışıyor. Ancak buna rağmen pek çok modeli ülkemizde satılmıyor. Geçen sene çıkan OnePlus 13T de bu modeller arasında. Bu arada mevzubahis telefon Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de resmi olarak tanıtılmamıştı. Buna göre OnePlus 15T'nin de Türkiye'de satılması pek muhtemel görünmüyor.

Eğer satılacak olursa diye tahmini bir fiyat söyleyebilmek mümkün. OnePlus 15T 1.500 dolar fiyatla tanıtılırsa bu fiyat güncel kurla yaklaşık 65 bin TL'ye denk geliyor. Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan toplam vergi (yaklaşık yüzde 104) eklendiğinde ise beklenen satış fiyatı 132 bin 600 TL'ye yükselebilir.

Öte yandan marka, Xiaomi ve Samsung gibi ülkemize özel olarak farklı bir fiyat belirlerse daha düşük bir rakamla da karşılaşabiliriz. Ancak OnePlus 15T’nin Türkiye'de resmi olarak satışa çıkıp çıkmayacağı bile netleşmemişken fiyat konuşmak için henüz erken görünüyor.

Editörün Notu

OnePlus 15T’nin ortaya çıkan tasarımı ne abartılı detaylarla göz yoruyor ne de fazla sade. Tam ortasını bulduğunu ve gayet şık olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca güçlü işlemcisi ve yüksek yenileme hızına sahip ekranıyla yalnızca şık bir telefon değil, aynı zamanda performansıyla konuşulacak bir model olacak. Görünen o ki akıllı telefon pazarında rekabet kızışacak.