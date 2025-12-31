Devasa Bataryalı Telefon, Ekranıyla Sınırları Zorlayacak!

OnePlus, kısa süre önce OnePlus 15 ve OnePlus 15R modellerini küresel olarak tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu modeller ile amiral gemisi segmentindeki gücünü artıran şirket, şimdi ise OnePlus 16 için geri sayımı başlatmış durumda. Cihazla ilgili bugüne kadar çok sayıda iddia ve sızıntı ortaya atıldı. Son olarak OnePlus 16 ekranı ile ilgili bir söylenti öne sürüldü.

OnePlus 16, Ekranıyla Adından Söz Ettirecek

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, 200 Hz ve üzeri bir ekran yenileme hızına sahip olacak. “Ultra yüksek yenileme hızı” olarak tanımlanan bu değerin 240 Hz olacağı iddia ediliyor. Nitekim daha önce ortaya atılan benzer bir sızıntı da bunu destekliyor.

Ekim 2025’te tanıtılan OnePlus 15’te 165 Hz yenileme hızı sunabilmek için önceki modelde 2K olan ekran çözünürlüğü 1,5K'ya düşürülmüştü. Hong Kong merkezli şirket, bunu yüksek yenileme hızının güç tüketimini artıracağı için yapmıştı. Firmanın OnePlus 16 modelinde de benzer bir adım atıp atmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak bu noktada beklentiler düşük. Zira günümüzde amiral gemilerinde bulunan ekranların büyük çoğunluğu zaten en az 1,5K seviyesinde.

Beklenen OnePlus 16 Özellikleri

Diğer söylentilere göre OnePlus 16, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu yonga seti, 2026'da telefonlarda yerini almaya başlayacak. OnePlus 16'yı da bu modeller arasında göreceğiz.

Öte yandan akıllı telefonun 200 MP ana kamerayla gelmesi bekleniyor. Buna iki adet 50 MP kamera eşlik edecek. Bununla birlikte 7.300 mAh batarya da beklenen OnePlus 16 özelilkleri arasında.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16 tanıtım tarihi henüz açıkllanmadı. Fakat Ekim 2026'da Çin'de duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında gösterilmesi beklenen OnePlus 16'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.