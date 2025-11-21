OnePlus'ın 16 GB RAM'li Telefonu AnTuTu Testinde! İşlemcisi Netleşti

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı Ace 6T ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devame diyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde görüntülenen OnePlus Ace 6T bu kez AnTuTu testinde ortaya çıktı. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı.

OnePlus Ace 6T AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

PLR110 model numarasına sahip olan OnePlus Ace 6T, AnTuTu testinde toplamda 3 milyon 561 bin 559 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Telefon CPU kategorisinde 1 milyon 61 bin 167 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 160 bin 801 puan aldı. Bu, akıllı telefonun yüksek grafikli oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini gösteriyor.

Ace 6T, MEM kategorisinde 538 bin 316 puana ulaştı. Bu, akıllı telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağı anlamına geliyor. UX kategorisinde alınan 801 bin 275 puan ise arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağını gösteriyor.

OnePlus Ace 6T'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000mAh

8.000mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6T'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Ace 6'da ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

OnePlus Ace 6T Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen OnePlus Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak. Bununla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 ve Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 5 Pro, 2024 yılının aralık ayında duyurulmuştu.