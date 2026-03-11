OnePlus'tan OLED Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus, yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte OnePlus 16'nın özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

OnePlus 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 200Hz veya 240Hz

200Hz veya 240Hz Parmak İzi Sensörü: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OxygenOS 17

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefon ayrıca 200Hz veya 240Hz yenileme hızı ile birlikte gelecek. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

OnePlus 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 2 nm süreciyle geliştirilecek işlemci, önceki nesil Snapdragon 8 Gen Elite 5'e kıyasla hem daha yüksek performans çalışacak hem de daha verimli olacak. Yeni işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz çalışacak.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazına arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön kameraya dair bir bilgi paylaşılmadı ancak önceki modelde 32 megpaiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da aynı çözünürlükte ön kamera bulunabilir.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre OnePlus 16, 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacak. Global lansmanın ise 2026 yılının kasım ayında yapılacağı öne sürüldü. OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıkalam yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekranda oyun oynamak ve film izlemek gibi aktiviteler çok keyifli olacaktır Bu arada telefonun çok güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştıracağını söyleyebilirim.