9000 mAh Bataryalı Android Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

Honor 600 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefon, yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen Honor 600'de Qualcomm taraıfndan geliştirilen çok güçlü biri işlemci buluancak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor 600'ün TÜV Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Honor 600, VKJ-NX9 model numarası ile TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TÜV sertifikasında yer alan bilgilere göre akıllı telefon IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Honor 600'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ana Kamera: 200 MP

Honor 600'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Honor 600'de Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. İşlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.53 GHz hızınad çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çok sayıda oyun sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Honor 600'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Akıllı telefon 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Honor 500'de ise 8.000 mAh batary akapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Honor 600'ün Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor'un yeni telefonu, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Önceki modelde 6,55 inç ekran boyutu, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

Honor 600 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600'ün 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de şu anda Honor 400 serisi dahil olmak üzere Honor'un pek çok akıllı telefon satılıyor. Dolayısıyla Honor 600'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor 600'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor 500 için 2.699 yuan (17.292 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600'ün ise 2900 yuan (18.580 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 36 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için telefonun en önemli unsurlarından biri pil ömrüdür. Dolayısıyla Honor 600, 9.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkatimi çekti. Bu telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. Bu arada telefon, güçlü işlemcisi ile yüksek performans sunacak.