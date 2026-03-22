OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Telefon Geliyor!

OnePlus, geçen yıl satışa sunduğu Ace 6 serisine yeni bir model eklemek için çalışmalara başladı. Ace 6 Ultra olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonun kısa süre önce temel teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazda amiral gemisi seviyesinde bir işlemci ve akıcı bir ekran yer alacak. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus Ace 6 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran 6.8 inç AMOLED panel 1.5K çözünürlük 165Hz yenileme hızı

İşlemci MediaTek Dimensity 9500

Batarya 9000 mAh, 120W destekli

Kamera 50 MP ana arka kamera

Güvenlik Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü



OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre, OnePlus Ace 6 Ultra’nın 6.8 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Selefi Ace 5 Ultra’da ise 6.83 inç boyutunda, yine 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir panel kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelde boyut farkı dışında önemli bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihazda MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisi mevcut olacak. 3 nm mimariyle üretilen yonga seti; bir adet 4.21 GHz ARM C1-Ultra, üç adet 3.50 GHz ARM C1-Premium ve dört adet 2.70 GHz ARM C1-Pro çekirdeklerine ek olarak Mali-G1 Ultra MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu yonga seti halihazırda Türkiye'de satışı bulunan OPPO Find X9 Pro, vivo X300 ve X300 Pro modellerine de güç veriyor. Donanımın oyun performansına gelecek olursak, PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang gibi popüler mobil yapımlarda akıcı bir deneyim sunabiliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamerası Nasıl Olacak?

Şu ana dek gelen sızıntılarda akıllı telefonun 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamerayla geleceği bilgisi yer alıyor. Maalesef şu an için diğer sensörleriyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Ancak selefinin 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameralarına sahip olduğunu düşünürsek, yeni modelin de benzer bir kurulumla gelmesi ihtimaller dahilinde.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Bataryası Nasıl Olacak?

Telefonun en çok dikkat çekecek özelliklerinden birisi de bataryası olacak. Bu kapsamda modelde 120W hızında şarj desteği sunan 9.000 mAh kapasiteli bir pilin yer alacağı söyleniyor. Bu sayede kullanıcılar gün içinde sürekli şarj aleti aramak zorunda kalmayacak.

Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde pil oldukça kısa sürede tamamen dolabilecek. Burada karşılaştırma yapacak olursak, 100W hızlı şarj destekli 6.700 mAh bataryaya sahip selef modelin yüzde 100 doluluğa yaklaşık 39 dakikada ulaşabildiği belirtiliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus, Ace 6 Ultra’nın tanıtım tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektördeki kaynaklara göre cihazın nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Fiyat tarafına baktığımızda Ace 5 Ultra’nın başlangıç fiyatının 2.799 Çin yuanı (vergisiz yaklaşık 17.821 TL) olduğunu belirtelim.

Ace 6 Ultra’nın ise özellikle pil ve işlemci gibi alanlarda daha iyi bir performans sunacağı göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık 3.500 Çin yuanı (vergisiz yaklaşık 22.285 TL) seviyesinde bir fiyatla piyasaya çıkması muhtemel görünüyor. Bu da vergiler dahil edildiğinde 46 bin TL seviyelerine denk geliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Ülkemizde birçok OnePlus modeli satışta olsa da bu cihazlar arasında Ace 5 Ultra yer almıyor. Bu durum göz önüne alındığında önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Ace 6 Ultra’nın Türkiye pazarına gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Şahsen daha önce OnePlus kullanan birisi olarak genellikle şirketin akıllı telefonlarını beğeniyorum. Ace 6 Ultra da 9.000 mAh'lere çıkan bataryası, MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi ve 165Hz ekranıyla segmentindeki diğer modellere ciddi bir rakip olacak diye düşünüyorum.