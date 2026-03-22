OnePlus'ın Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 7.500 mAh Pili Var

OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu 15s için geri sayım başladı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7.500 mAh batarya ve 165Hz ekran gibi fiyat/performans odaklı güçlü özellikleriyle gelecek cihaz tanıtımına az bir süre kala önemli bir eşiği aştı. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus 15s BIS Sertifikası Aldı

CPH2943 model numarasına sahip yeni bir OnePlus telefonu Hindistan’ın BIS veritabanında ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklar bu modelin OnePlus 15s olduğunu iddia ediyor. Ayrıca cihazla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise 24 Mart’ta tanıtılması beklenen OnePlus 15T’nin yeniden markalanmış bir sürümü olacağı yönünde.

Yeniden markalanma uygulaması Çinli akıllı telefon üreticileri arasında bir hayli yaygın. Bu kapsamda daha önce Çin'de piyasaya sürülen bir modelin farklı bir isimle diğer pazarlara geldiğini görüyoruz. Ancak burada özellikler her zaman aynı olmuyor.

OnePlus 15s, 15T’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olsa da bazı teknik özellikleri farklı olacak. Örneğin, OnePlus 15T’de 16 megapiksel ön kamera bulunurken, 15s’te çok daha güçlü bir 32 megapiksel selfie kamerası bizleri karşılayacak. Diğer özelliklerinin ise büyük ölçüde aynı olması bekleniyor.

OnePlus 15s Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6,32 inç

: 6,32 inç Ekran Çözünürlüğü : 2640 × 1216 (1.5K)

: 2640 × 1216 (1.5K) Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Bellek ve Depolama Seçenekleri : 12GB / 256GB 16GB / 256GB 12GB / 512GB 16GB / 512GB 16GB / 1TB

: Ana Kamera : 50 megapiksel

: 50 megapiksel Periskop Kamera : 50 megapiksel

: 50 megapiksel Ön Kamera : 32 megapiksel

: 32 megapiksel Pil Kapasitesi: 7.500 mAh

7.500 mAh Şarj Hızı: 100W

OnePlus 15s Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus 15s modelinde 6,32 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran yer alacak. Bilindiği üzere selefi 13s’te 120 Hz yenileme hızı bulunuyordu. Yeni modelle birlikte kullanıcılar çok daha akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek. Diğer ekran özellikleri ise selefiyle aynı kalacak.

OnePlus 15s İşlemcisi Nasıl Olacak?

Üründe mobil pazarın en yetenekli işlemcilerinden Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak. 3 nm mimariyle gelen donanım, 4,6 GHz hızında çalışan iki yüksek performanslı çekirdek ve 3,62 GHz hızında çalışan altı verimli çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Grafik birimi tarafında ise Adreno 840 bulunacak.

Bu yonga standart OnePlus 15 başta olmak üzere çok sayıda amiral gemilerinde karşımıza çıkıyor. Öte yandan yapılan testlere baktığımızda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang başta olmak üzere popüler mobil oyunlarda 120 FPS'e kadar performans alabiliyorsunuz.

OnePlus 15s Kamerası Nasıl Olacak?

OnePlus 15s, 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel periskop kameraya sahip. Cihaz, 4K 60 FPS ve 1080p 240 FPS video kaydı yapabiliyor. 13s modelinde de çift 50 megapiksel kamera kurulumu kullanılmıştı. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak.

OnePlus 15s Bataryası Nasıl Olacak?

OnePlus 15s, selefinden daha büyük bir bataryadan beslenecek. Bu kapsamda cihazda 100W hızlarında şarj olabilen 7.500 mAh'lik bir pil yer alacak. Geçen yılki OnePlus 13s modelinde 80W şarj destekli 6.260 mAh bataryanın mevcut olduğunu dikkate aldığımızda önemli bir artış yaşanacak diyebiliriz.

OnePlus 15s Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15s'nin tanıtım tarihiyle ilgili şimdiye dek resmi bir açıklama gelmedi. Ancak selefinin Haziran 2025'te tanıtıldığını düşündüğümüzde büyük ihtimalle mayıs veya haziran aylarında vitrine çıkacağını söyleyebiliriz. Son olarak fiyat etiketinin 400 ila 500 euro (vergisiz 20.330 TL - 25 bin 415 TL) arasında değişmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

OnePlus 15s modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 7.500 mAh bataryası ve 165 Hz ekranıyla segmentinde güçlü bir alternatif olacak diyebilirim. Ayrıca ön kamerasının 15T’den daha yüksek çözünürlükte, yani 32 megapiksel olması da dikkat çekici bir gelişme gibi görünüyor.