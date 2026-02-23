OpenAI Paraya Doyamadı: 4.380 TL'lik Abonelik Planı Ortaya Çıktı!

OpenAI tarafından geliştirilen popüler sohbet botu ChatGPT, yakında "Pro Lite" isimli yeni bir abonelik planına sahip olmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgiler sayesinde planın aylık abonelik fiyatı da netleşti. İddialara göre Plus ile Pro arasında konumlanacak. Peki aylık fiyatı kaç para olacak? İşte ChatGPT Pro Lite ile ilgili tüm bilinenler!

ChatGPT İçin Pro Lite Planı Ortaya Çıktı

Bildiğiniz üzere ChatGPT'de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre Go, Plus ve Pro şeklinde birden fazla abonelik katmanı bulunuyor. Ücretsiz sürümde belirli kullanım kotaları bulunurken reklam da gösteriliyor. En uygun fiyatlı plan olan ChatGPT Go ise aylık 8 dolar ücrete sahip. Bu pakette tıpkı ücretsiz plan gibi bazı sınırlamalar ve reklamlar yer alsa da ekstra özelllikler de var. Yani bedava katmanla aynı değil.

En çok tercih edilen ChatGPT Plus'ın ise aylık 20 dolar fiyatı var. Reklamsız bir kullanım sunan bu paket, daha fazla özelliğe erişim ve daha yüksek kullanım kotası sağlıyor. Bir diğer plansa ChatGPT Pro. Aylık 200 dolar fiyatla sunuluyor. Kullanım limitleri çok daha yüksekken, daha gelişmiş özelliklere de erişmeyi mümkün kılıyor.

The new ChatGPT Pro Lite plan costs $100 per month (the description on the checkout page is likely still a work in progress) https://t.co/TDH4Ql0gXb pic.twitter.com/Q1psZyJZDA — Tibor Blaho (@btibor91) February 21, 2026

Dün ChatGPT’nin web sitesinde yapılan güncelleme ile birilkte platformun kaynak kodlarında “ChatGPT Pro Lite” adlı yeni bir abonelik katmanı ortaya çıktı. Henüz kullanıcılara açılmadı fakat aylık fiyatının 100 dolar (4 bin 383 TL) olacağı görülüyor. Bununla birlikte bu plan, Plus aboneliğinde yer alan derin düşünme modellerinin yaklaşık üç ila beş kat daha fazla kullanılmasına imkan tanıyacak. Yani kullanım limitleri daha yüksek olacak.

Sadece Pro planında bulunan Profesyonel Mod özelliğinin ise bu yeni katmanda yer almayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle söz konusu planın Plus ile Pro arasında konumlanacağını söyleyebiliriz. Zaten aylık fiyatı da bunu gösteriyor.

ChatGPT İçin Pro Lite Ne Zaman Sunulacak?

ChatGPT Pro Lite’ın ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. OpenAI tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak platformda gerekli hazırlıkların başlandığını da düşünürsek şirketin yakın zamanda bir duyuru yapmasını bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT Pro Lite planının fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayı.